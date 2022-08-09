СБУ идентифицировала коллаборантов, вступивших в ряды оккупационного "МВД" в Запорожской области

Одним из руководителей псевдообразования, по данным спецслужбы, назначен бывший охранник коллаборанта Евгения Балицкого, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в регионе.
"По заданию российских кураторов, так называемое МВД подавляет сопротивление и запугивает жителей временно оккупированных территорий. Для этого применяются репрессивные методы, массовые преследования и задержания граждан по надуманным поводам. Задокументированы факты похищения людей, которым потом совершали насилие или угрожали физической расправой", – говорится в сообщении.
Также коллаборанты незаконно проникают в дома местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию, отметили в СБУ. После таких обысков из домов исчезают деньги, бытовая техника и другие личные вещи владельцев.
Кроме того, фейковые правоохранители обложили "данью" местных предпринимателей за возможность вести коммерческую деятельность.
В СБУ привели список некоторых подозреваемых в коллаборационизме – по данным спецслужбы, они входят в руководство оккупационного органа. Среди них – сотрудники "отделов МВД" в Мелитополе, Бердянске, Токмаке.
"Продолжаются комплексные меры по привлечению каждого предателя и коллаборанта к ответственности за преступления против Украины", – заявили в СБУ.
Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, в конце апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.
По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.