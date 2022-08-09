ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ идентифицировала коллаборантов, вступивших в ряды оккупационного "МВД" в Запорожской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В оккупационном "управлении МВД" работают коллаборанты, отметили в СБУ
В оккупационном "управлении МВД" работают коллаборанты, отметили в СБУ
Фото: EPA

В СБУ заявили, что спецслужба установила личности всех предателей, которые присоединились к созданному оккупантами "главному управлению МВД по Запорожской области", и 17-ти из них объявила о подозрении. Сообщение опубликовано на сайте СБУ.

Одним из руководителей псевдообразования, по данным спецслужбы, назначен бывший охранник коллаборанта Евгения Балицкого, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в регионе.

"По заданию российских кураторов, так называемое МВД подавляет сопротивление и запугивает жителей временно оккупированных территорий. Для этого применяются репрессивные методы, массовые преследования и задержания граждан по надуманным поводам. Задокументированы факты похищения людей, которым потом совершали насилие или угрожали физической расправой", – говорится в сообщении.

Также коллаборанты незаконно проникают в дома местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию, отметили в СБУ. После таких обысков из домов исчезают деньги, бытовая техника и другие личные вещи владельцев.

Кроме того, фейковые правоохранители обложили "данью" местных предпринимателей за возможность вести коммерческую деятельность.

В СБУ привели список некоторых подозреваемых в коллаборационизме – по данным спецслужбы, они входят в руководство оккупационного органа. Среди них – сотрудники "отделов МВД" в Мелитополе, Бердянске, Токмаке. 

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

"Продолжаются комплексные меры по привлечению каждого предателя и коллаборанта к ответственности за преступления против Украины", – заявили в СБУ. 

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, в конце апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

Теги: МВД, СБУ, полиция, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, Бердянск, репрессии, Евгений Балицкий, война России против Украины, подозрение, охранник, коллаборационизм, Токмак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции
  "Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции
Костромичева снялась на отдыхе со своим мужем, итальянским бизнесменом Капоне
Костромичева снялась на отдыхе со своим мужем, итальянским бизнесменом Капоне
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео
Джамала, которая стала участницей "Танцев со звездами" в Польше, рассказала, какой танец готовит к первому эфиру
Джамала, которая стала участницей "Танцев со звездами" в Польше, рассказала, какой танец готовит к первому эфиру
Анатолий Анатолич встретился с женой и детьми, которые живут во Франции
Анатолий Анатолич встретился с женой и детьми, которые живут во Франции
"Самая чистая любовь". 45-летняя Шакира после расставания с 35-летним мужем показала своих сыновей
"Самая чистая любовь". 45-летняя Шакира после расставания с 35-летним мужем показала своих сыновей
"О, Ева, ты такая сексуальная лиса!" 47-летняя Лонгория показала свою прогулку в шортах
"О, Ева, ты такая сексуальная лиса!" 47-летняя Лонгория показала свою прогулку в шортах
"Никогда моим мотиватором не были деньги". Monatik рассказал, почему выступал в России после 2014 года
"Никогда моим мотиватором не были деньги". Monatik рассказал, почему выступал в России после 2014 года
  Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила имя новорожденного сына
  Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила имя новорожденного сына
В США скончалась 73-летняя актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, которая 30 лет боролась с раком
В США скончалась 73-летняя актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, которая 30 лет боролась с раком
"С бухлом", "Вульгарщина". Волочкова снялась с бутылкой. В сети ее пристыдили
"С бухлом", "Вульгарщина". Волочкова снялась с бутылкой. В сети ее пристыдили
"Чудесная парочка", "Обычное фото двух классных мужиков". Арестович показал новое селфи в обнимку с "презирающим его за вранье" Подоляком
"Чудесная парочка", "Обычное фото двух классных мужиков". Арестович показал новое селфи в обнимку с "презирающим его за вранье" Подоляком
"Такая горячая штучка!", "Что за великолепная женщина!" 40-летняя Бейонсе засветила бедра перед камерой
"Такая горячая штучка!", "Что за великолепная женщина!" 40-летняя Бейонсе засветила бедра перед камерой
"Сытный и вкусный завтрак". Хименес-Браво поделился рецептом блюда из яиц
"Сытный и вкусный завтрак". Хименес-Браво поделился рецептом блюда из яиц
Голливудская звезда Джессика Честейн в "Охматдете" встретилась с детьми из Херсона, Харькова, Одессы. Фото
Голливудская звезда Джессика Честейн в "Охматдете" встретилась с детьми из Херсона, Харькова, Одессы. Фото
"Единственная и неповторимая", "Убийственный огонь". Агилера вышла на сцену в боди и ботфортах. Видео
"Единственная и неповторимая", "Убийственный огонь". Агилера вышла на сцену в боди и ботфортах. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина (304490)
2
Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует (105941) G
3
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль" (84604)
4
"Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому (78235)
5
47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад (65867)
6
63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья (65705)
7
"Мама не должна так сидеть, еще и в платье", "Выглядит так, как будто снова родила". В сети обсуждают фото Мишиной с сыном (32500)
8
Дочь Машкова: Послала в жопу с идеей войны всех отцов России, которые посылают своих детей защищать страну на чужой земле (23182)
 
 
 
 