СБУ идентифицировала коллаборантов, вступивших в ряды оккупационного "МВД" в Запорожской области

В оккупационном "управлении МВД" работают коллаборанты, отметили в СБУ Фото: EPA

Одним из руководителей псевдообразования, по данным спецслужбы, назначен бывший охранник коллаборанта Евгения Балицкого, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в регионе.

"По заданию российских кураторов, так называемое МВД подавляет сопротивление и запугивает жителей временно оккупированных территорий. Для этого применяются репрессивные методы, массовые преследования и задержания граждан по надуманным поводам. Задокументированы факты похищения людей, которым потом совершали насилие или угрожали физической расправой", – говорится в сообщении.

Также коллаборанты незаконно проникают в дома местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию, отметили в СБУ. После таких обысков из домов исчезают деньги, бытовая техника и другие личные вещи владельцев.

Кроме того, фейковые правоохранители обложили "данью" местных предпринимателей за возможность вести коммерческую деятельность.

В СБУ привели список некоторых подозреваемых в коллаборационизме – по данным спецслужбы, они входят в руководство оккупационного органа. Среди них – сотрудники "отделов МВД" в Мелитополе, Бердянске, Токмаке.

Фото: ssu.gov.ua

"Продолжаются комплексные меры по привлечению каждого предателя и коллаборанта к ответственности за преступления против Украины", – заявили в СБУ.