"Добрая традиция". В Мелитополе взрывы четвертый вечер подряд, в захваченном оккупантами здании МВД возник пожар – мэр

Громкий взрыв слышали во всех районах Мелитополя, отметил мэр Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Уже стало доброй традицией не давать оккупантам спокойно спать. Хлопок для орков в Мелитополе и рядом с городом четвертый вечер подряд", – написал городской голова.

По словам Федорова, громкий взрыв слышали во всех районах города.

"По предварительной информации, горит здание сервисного центра МВД, которое захватили рашисты, – отметил мэр Мелитополя. – Оккупанты с пафосом открыли там свой очередной псевдоорган по выдаче фейковых документов на авто. Даже успели сделать ремонт. К счастью, их планы буквально взорваны".

Федоров сообщал, что в ночь на 8 августа ВСУ высокоточными ракетами HIMARS нанесли огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупантов на промышленных площадках в разных районах Мелитополя.

Вечером 8 августа в западной части Мелитополя было слышно около 10 мощных взрывов, отмечал Федоров.

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