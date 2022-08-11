"Добрая традиция". В Мелитополе взрывы четвертый вечер подряд, в захваченном оккупантами здании МВД возник пожар – мэр

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.
"Уже стало доброй традицией не давать оккупантам спокойно спать. Хлопок для орков в Мелитополе и рядом с городом четвертый вечер подряд", – написал городской голова.
По словам Федорова, громкий взрыв слышали во всех районах города.
"По предварительной информации, горит здание сервисного центра МВД, которое захватили рашисты, – отметил мэр Мелитополя. – Оккупанты с пафосом открыли там свой очередной псевдоорган по выдаче фейковых документов на авто. Даже успели сделать ремонт. К счастью, их планы буквально взорваны".
Федоров сообщал, что в ночь на 8 августа ВСУ высокоточными ракетами HIMARS нанесли огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупантов на промышленных площадках в разных районах Мелитополя.
Вечером 8 августа в западной части Мелитополя было слышно около 10 мощных взрывов, отмечал Федоров.
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Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, в конце апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.
По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.
8 августа коллаборанты завезли в оккупированный Мелитополь 700 человек для "массовки", чтобы объявить о подготовке к псевдореферендуму, сообщал Федоров. 10 августа он рассказал, что партизаны повредили в городе штаб партии "Единая Россия", в котором велась подготовка к псевдореферендуму в Запорожской области.