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"Добрая традиция". В Мелитополе взрывы четвертый вечер подряд, в захваченном оккупантами здании МВД возник пожар – мэр

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Громкий взрыв слышали во всех районах Мелитополя, отметил мэр
Громкий взрыв слышали во всех районах Мелитополя, отметил мэр
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области вечером 10 августа был слышен взрыв.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Уже стало доброй традицией не давать оккупантам спокойно спать. Хлопок для орков в Мелитополе и рядом с городом четвертый вечер подряд", – написал городской голова.

По словам Федорова, громкий взрыв слышали во всех районах города.

"По предварительной информации, горит здание сервисного центра МВД, которое захватили рашисты, – отметил мэр Мелитополя. – Оккупанты с пафосом открыли там свой очередной псевдоорган по выдаче фейковых документов на авто. Даже успели сделать ремонт. К счастью, их планы буквально взорваны".

Федоров сообщал, что в ночь на 8 августа ВСУ высокоточными ракетами HIMARS нанесли огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупантов на промышленных площадках в разных районах Мелитополя.

Вечером 8 августа в западной части Мелитополя было слышно около 10 мощных взрывов, отмечал Федоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, в конце апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

8 августа коллаборанты завезли в оккупированный Мелитополь 700 человек для "массовки", чтобы объявить о подготовке к псевдореферендуму, сообщал Федоров. 10 августа он рассказал, что партизаны повредили в городе штаб партии "Единая Россия", в котором велась подготовка к псевдореферендуму в Запорожской области.

Теги: Россия, МВД, Украина, пожар, взрыв, захват, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, традиции, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров, сервис
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