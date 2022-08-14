"Ближайшая точка в Крым". Оккупанты планируют создать в Мелитополе командный пункт – мэр

Об этом 13 августа в эфире "24 канала", видеозапись которого опубликована в YouTube СМИ, сообщил мэр города Иван Федоров.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил днем, что весь руководящий состав российских войск, который находился на временно захваченной территории на правом берегу Днепра в Херсонской области, эвакуируется на левую сторону от реки.

"Сейчас у нас есть уже четкое первое сообщение, что действительно кто-то переезжает из Херсонской области, передислоцируется в город Мелитополь, так как это будет ближайшая точка непосредственно в Крым. И с нее они хотят вести какое-нибудь командование, – сказал Федоров. – Поэтому сейчас будем выяснять… кто именно будет находиться в Мелитополе. Точно сообщать об этом нашим спецслужбам. Но то, что они убегают с правого берега Днепра, – это хороший знак, которого мы давно ждали".

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