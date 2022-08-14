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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ближайшая точка в Крым". Оккупанты планируют создать в Мелитополе командный пункт – мэр

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Кто-то из оккупантов переезжает из Херсонской области в Мелитополь, отметил Федоров
Кто-то из оккупантов переезжает из Херсонской области в Мелитополь, отметил Федоров
Фото: EPA (архив)

Российские оккупационные войска планируют создать в Мелитополе Запорожской области пункт командования.

Об этом 13 августа в эфире "24 канала", видеозапись которого опубликована в YouTube СМИ, сообщил мэр города Иван Федоров.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил днем, что весь руководящий состав российских войск, который находился на временно захваченной территории на правом берегу Днепра в Херсонской области, эвакуируется на левую сторону от реки.

"Сейчас у нас есть уже четкое первое сообщение, что действительно кто-то переезжает из Херсонской области, передислоцируется в город Мелитополь, так как это будет ближайшая точка непосредственно в Крым. И с нее они хотят вести какое-нибудь командование, – сказал Федоров. – Поэтому сейчас будем выяснять… кто именно будет находиться в Мелитополе. Точно сообщать об этом нашим спецслужбам. Но то, что они убегают с правого берега Днепра, – это хороший знак, которого мы давно ждали".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской и Херсонской областей.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Теги: Россия, Крым, Украина, захват, оккупация, Херсонская область, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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