Поврежденные в Херсонской области мосты, вероятно, останутся главной уязвимостью для войск РФ – британская разведка

ВСУ нанесли несколько ударов по мосту в районе Каховской ГЭС Фото: EPA

"Два основных автодорожных моста, обеспечивающих доступ к анклаву оккупированной Россией территории на западном берегу Днепра в Херсонской области, в настоящее время, вероятно, не используются для целей существенного пополнения военного снабжения", – говорится в сообщении.

В разведке напомнили, что 10 августа ВСУ нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС, в результате чего он стал непригодным для прохода военной техники.

Также, по данным разведки, в последние дни России удалось провести лишь поверхностный ремонт поврежденного Антоновского автомобильного моста, который, вероятно, "остается структурно подорванным". Кроме этого, ВСУ нанесли удар по железнодорожному мосту под Херсоном.

"С конца июля 2022 года Россия использует понтонный паром возле железнодорожного моста в качестве основного пути снабжения военных. Даже если России удастся провести значительный ремонт мостов, они останутся ключевым уязвимым местом. Наземное снабжение нескольких тысяч российских солдат на западном берегу почти наверняка зависит только от двух пунктов пересечения понтонных паромов. Поскольку их цепочка поставок ограничена, размер любых запасов, которые России удалось создать на западном берегу, вероятно, станет ключевым фактором устойчивости сил", – говорится в сообщении.