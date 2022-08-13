Поврежденные в Херсонской области мосты, вероятно, останутся главной уязвимостью для войск РФ – британская разведка

"Два основных автодорожных моста, обеспечивающих доступ к анклаву оккупированной Россией территории на западном берегу Днепра в Херсонской области, в настоящее время, вероятно, не используются для целей существенного пополнения военного снабжения", – говорится в сообщении.
В разведке напомнили, что 10 августа ВСУ нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС, в результате чего он стал непригодным для прохода военной техники.
Также, по данным разведки, в последние дни России удалось провести лишь поверхностный ремонт поврежденного Антоновского автомобильного моста, который, вероятно, "остается структурно подорванным". Кроме этого, ВСУ нанесли удар по железнодорожному мосту под Херсоном.
"С конца июля 2022 года Россия использует понтонный паром возле железнодорожного моста в качестве основного пути снабжения военных. Даже если России удастся провести значительный ремонт мостов, они останутся ключевым уязвимым местом. Наземное снабжение нескольких тысяч российских солдат на западном берегу почти наверняка зависит только от двух пунктов пересечения понтонных паромов. Поскольку их цепочка поставок ограничена, размер любых запасов, которые России удалось создать на западном берегу, вероятно, станет ключевым фактором устойчивости сил", – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 August 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 13, 2022
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Херсон – единственный областной центр Украины, который российским захватчикам удалось временно оккупировать с начала полномасштабного вторжения.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
В Херсонской ОВА сообщили 14 июля, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 44 населенных пункта в регионе.