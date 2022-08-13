Арестович: Нам дали американские противорадарные ракеты, которые, как считалось, нельзя запустить с наших самолетов. За неделю мы вынесли почти всю ПВО в Херсонской области

"Когда воюют армии поколения 3 и 3, как наша с российской... Там же смешно было. Российская армия 3+ наступала на украинскую армию 3-. А теперь все поменялось местами: они на [советских танках] Т-62, а мы с [американскими реактивными системами залпового огня] HIMARS, радарами", – сказал он.
Советник главы ОП упомянул одну "знаменитую историю".
"Нам же дали американские противорадарные ракеты, которые, считалось, нельзя будет запустить с крыла наших самолетов. Так за неделю мы вынесли почти всю ПВО в Херсонской области", – объяснил Арестович.
По его словам, "только за крайние двое суток" такими ракетами, которые "прямо на антенну летят", украинские военные поразили у врага четыре зенитно-ракетные системы С-300 и две зенитно-артиллерийские системы "Панцирь".
Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
25 июля Резников сообщил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.
Россия регулярно заявляет, что поразила РСЗО HIMARS в Украине, но еще не предоставила доказательств. Командующий войсками оперативного командования "Юг" ВСУ Андрей Ковальчук отметил в интервью, опубликованном 1 августа, что украинские военные не потеряли ни одной РСЗО HIMARS.
8 августа Пентагон объявил о крупнейшем пакете военной помощи США для Украины на $1 млрд. В него вошли боеприпасы для HIMARS, снаряды калибра 155 мм, минометные системы калибра 120 мм и снаряды к ним, боеприпасы для ЗРК NASAMS, противотанковые системы Javelin и AT4, а также бронированные медицинские машины.
Для уничтожения врага ВСУ активно используют авиацию.