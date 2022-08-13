Арестович: Нам дали американские противорадарные ракеты, которые, как считалось, нельзя запустить с наших самолетов. За неделю мы вынесли почти всю ПВО в Херсонской области

"Когда воюют армии поколения 3 и 3, как наша с российской... Там же смешно было. Российская армия 3+ наступала на украинскую армию 3-. А теперь все поменялось местами: они на [советских танках] Т-62, а мы с [американскими реактивными системами залпового огня] HIMARS, радарами", – сказал он.

Советник главы ОП упомянул одну "знаменитую историю".

"Нам же дали американские противорадарные ракеты, которые, считалось, нельзя будет запустить с крыла наших самолетов. Так за неделю мы вынесли почти всю ПВО в Херсонской области", – объяснил Арестович.

По его словам, "только за крайние двое суток" такими ракетами, которые "прямо на антенну летят", украинские военные поразили у врага четыре зенитно-ракетные системы С-300 и две зенитно-артиллерийские системы "Панцирь".

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

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