Арестович: С Демченко не все так просто. У него очень тяжелая, хроническая и, к сожалению, неизлечимая болезнь. Он сам попросился в отставку

Речь о Демченко зашла в контексте борьбы с агентами влияния России в Украине.

"Не все так просто с Демченко. Значит, я некоторым образом специалист по агентам. Я всю жизнь в этой истории. Могу вам сказать, что если бы агентов так легко было разоблачить, то агентов бы не было, их бы всех быстро ловили. Демченко уволился по состоянию здоровья, потому что у него очень тяжелая, хроническая и, к сожалению, неизлечимая болезнь, которая прямо действует на состояние здоровья", – сказал Арестович.

Он утверждает, что знал об этом "очень давно", еще со времени работы Арестовича в трехсторонней контактной группе (спикером украинской делегации в ТКГ он был с октября 2020 года по январь 2022 года) по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Я с ним взаимодействовал в ТКГ очень плотно. И он несколько раз за это время серьезно выезжал лечиться. А поскольку болезнь связана с нервной сферой, война не добавила, мягко говоря, ему здоровья. Он очень сильно просел физически. И он попросился сам в отставку, потому что он просто тупо не тянул. Ему нужно было на лечение выезжать. Я ему помогал с врачами", – объяснил Арестович.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

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