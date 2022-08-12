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Арестович: С Демченко не все так просто. У него очень тяжелая, хроническая и, к сожалению, неизлечимая болезнь. Он сам попросился в отставку

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На сайте СНБО Демченко до сих пор указан заместителем секретаря
На сайте СНБО Демченко до сих пор указан заместителем секретаря
Фото: rnbo.gov.ua

С должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Руслан Демченко ушел из-за своей неизлечимой болезни, сообщил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Речь о Демченко зашла в контексте борьбы с агентами влияния России в Украине.

"Не все так просто с Демченко. Значит, я некоторым образом специалист по агентам. Я всю жизнь в этой истории. Могу вам сказать, что если бы агентов так легко было разоблачить, то агентов бы не было, их бы всех быстро ловили. Демченко уволился по состоянию здоровья, потому что у него очень тяжелая, хроническая и, к сожалению, неизлечимая болезнь, которая прямо действует на состояние здоровья", – сказал Арестович.

Он утверждает, что знал об этом "очень давно", еще со времени работы Арестовича в трехсторонней контактной группе (спикером украинской делегации в ТКГ он был с октября 2020 года по январь 2022 года) по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Я с ним взаимодействовал в ТКГ очень плотно. И он несколько раз за это время серьезно выезжал лечиться. А поскольку болезнь связана с нервной сферой, война не добавила, мягко говоря, ему здоровья. Он очень сильно просел физически. И он попросился сам в отставку, потому что он просто тупо не тянул. Ему нужно было на лечение выезжать. Я ему помогал с врачами", – объяснил Арестович.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В ноябре 2021 года программа "Схемы" (проект "Радіо Свобода") выпустила расследование, что Демченко в 2010 году лоббировал Харьковские соглашения, согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Он утверждал, что "Черноморский флот РФ не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму". Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на сюжет журналистов сказал, что не хочет оправдывать Демченко, но тот в должности заместителя министра иностранных дел "не подписывал никакие Харьковские соглашения", что сейчас возможную причастность чиновника к этому документу расследуют правоохранительные органы и он дает показания.

Украинский военный журналист, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в ноябре 2021 года называл главу ОП Андрея Ермака и Демченко агентами РФ.

В феврале 2022 года бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба сказал Дмитрию Гордону, что не знает, являются ли Ермак и Демченко российскими агентами, но эта информация, по его мнению, была у тогдашнего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Баканова Верховная Рада отправила в отставку 19 июля.

25 июля Зеленский подписал указ об увольнении Демченко из СНБО, СМИ сообщали, что чиновник уволен также с должности главы комитета по разведке при президенте Украины. 

На сайте СНБО Демченко по-прежнему указан как первый заместитель секретаря совета.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: СНБО, Руслан Демченко, Алексей Арестович, лечение, болезнь, увольнение
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