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Демченко уволили из СНБО из-за проблем со здоровьем – ОП

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57-летний Демченко (на фото) уволился, так как нуждается в лечении, говорит Подоляк
57-летний Демченко (на фото) уволился, так как нуждается в лечении, говорит Подоляк
Фото: Схеми: корупція в деталях - RFERL / Facebook

Руслан Демченко уволился с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил 25 июля в комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указ об увольнении Демченко из СНБО, СМИ сообщали, что чиновник уволен также с должности главы комитета по разведке при президенте Украины. 

"По личным причинам, связанным со сложным состоянием здоровья, господин Демченко не сможет продолжать выполнять работу, поскольку нуждается в серьезном лечении", – объяснил Подоляк. 

По его словам, обязанности Демченко перераспределены между другими членами команды. 

О плохом состоянии здоровья 57-летнего Демченко говорят и источники LIGA.net в его окружении. По информации издания, он по этой же причине ушел с должности главы комитета по разведке при президенте. 

Контекст:

В ноябре 2021 года программа "Схемы" (проект "Радіо Свобода") выпустила расследование, что Демченко в 2010 году лоббировал Харьковские соглашения, согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Он утверждал, что "Черноморский флот РФ не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму". Зеленский в ответ на сюжет журналистов сказал, что не хочет оправдывать Демченко, но тот в должности заместителя министра иностранных дел "не подписывал никакие Харьковские соглашения", что сейчас возможную причастность чиновника к этому документу расследуют правоохранительные органы и он дает показания.

В феврале 2022 года бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба сказал в интервью Гордону, что не знает, являются ли Ермак и Демченко российскими агентами, но эта информация, по его мнению, была у тогдашнего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Баканова Верховная Рада отправила в отставку 19 июля

Сегодня стало известно о предъявлении новых подозрений по делу о Харьковских соглашениях. Экс-главе Министерства иностранных дел Украины Константину Грищенко и бывшему руководителю Минюста Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в госизмене из-за согласования документа. Они, по данным следствия, не имели к соглашениям замечаний и одобрили их "без фактического рассмотрения". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СНБО, Руслан Демченко, Владимир Зеленский, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, Харьковские соглашения
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