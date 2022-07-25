Демченко уволили из СНБО из-за проблем со здоровьем – ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указ об увольнении Демченко из СНБО, СМИ сообщали, что чиновник уволен также с должности главы комитета по разведке при президенте Украины.
"По личным причинам, связанным со сложным состоянием здоровья, господин Демченко не сможет продолжать выполнять работу, поскольку нуждается в серьезном лечении", – объяснил Подоляк.
По его словам, обязанности Демченко перераспределены между другими членами команды.
О плохом состоянии здоровья 57-летнего Демченко говорят и источники LIGA.net в его окружении. По информации издания, он по этой же причине ушел с должности главы комитета по разведке при президенте.
В ноябре 2021 года программа "Схемы" (проект "Радіо Свобода") выпустила расследование, что Демченко в 2010 году лоббировал Харьковские соглашения, согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Он утверждал, что "Черноморский флот РФ не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму". Зеленский в ответ на сюжет журналистов сказал, что не хочет оправдывать Демченко, но тот в должности заместителя министра иностранных дел "не подписывал никакие Харьковские соглашения", что сейчас возможную причастность чиновника к этому документу расследуют правоохранительные органы и он дает показания.
В феврале 2022 года бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба сказал в интервью Гордону, что не знает, являются ли Ермак и Демченко российскими агентами, но эта информация, по его мнению, была у тогдашнего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Баканова Верховная Рада отправила в отставку 19 июля.
Сегодня стало известно о предъявлении новых подозрений по делу о Харьковских соглашениях. Экс-главе Министерства иностранных дел Украины Константину Грищенко и бывшему руководителю Минюста Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в госизмене из-за согласования документа. Они, по данным следствия, не имели к соглашениям замечаний и одобрили их "без фактического рассмотрения".