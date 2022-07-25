Демченко уволили из СНБО из-за проблем со здоровьем – ОП

57-летний Демченко (на фото) уволился, так как нуждается в лечении, говорит Подоляк Фото: Схеми: корупція в деталях - RFERL / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указ об увольнении Демченко из СНБО, СМИ сообщали, что чиновник уволен также с должности главы комитета по разведке при президенте Украины.

"По личным причинам, связанным со сложным состоянием здоровья, господин Демченко не сможет продолжать выполнять работу, поскольку нуждается в серьезном лечении", – объяснил Подоляк.

По его словам, обязанности Демченко перераспределены между другими членами команды.

О плохом состоянии здоровья 57-летнего Демченко говорят и источники LIGA.net в его окружении. По информации издания, он по этой же причине ушел с должности главы комитета по разведке при президенте.