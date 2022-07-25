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Харьковские соглашения. Экс-министрам Грищенко и Лавриновичу сообщили о подозрении

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Грищенко был главой МИД в правительстве, которое возглавлял Азаров. По данным следствия, он, а также Лавринович одобрили Харьковские соглашения без фактического рассмотрения и без замечаний
Грищенко был главой МИД в правительстве, которое возглавлял Азаров. По данным следствия, он, а также Лавринович одобрили Харьковские соглашения без фактического рассмотрения и без замечаний
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Двум бывшим министрам – экс-главе Министерства иностранных дел Украины Константину Грищенко и бывшему руководителю Минюста Александру Лавриновичу – сообщили о подозрении в госизмене по делу о Харьковских соглашениях.

Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в апреле 2010 года эти двое подозреваемых по предварительному сговору с тогдашним премьером Николаем Азаровым, беглым экс-президентом Виктором Януковичем, "действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в нарушение Конституции Украины, закона "О международных договорах Украины", без фактического рассмотрения проекта соглашения между Украиной и Российской Федерацией по пребыванию Черноморского флота РФ на территории нашего государства заинтересованными органами и проведения обязательной правовой экспертизы согласовали его без замечаний".

Имен Грищенко и Лавриновича в ОГП не называют, но именно они тогда занимали должности руководителей МИД и Минюста.

В результате их действий Харьковские соглашения были согласованы, подписаны и ратифицированы, подчеркивают в ОГП.

Контекст:

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Янукович и Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в Верховной Раде, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум.

В соответствии с соглашениями Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое.

В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене, в мае этого года суд разрешил его арест. Азарову по этому делу предъявили подозрение в марте прошлого года, в октябре его заочно арестовали.

И Азаров, и Янукович находятся в розыске, уточнили в ГБР.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Александр Лавринович, следствие, Минюст, расследование, госизмена, Константин Грищенко, документы, соглашение, Харьковские соглашения
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