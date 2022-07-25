Харьковские соглашения. Экс-министрам Грищенко и Лавриновичу сообщили о подозрении

Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в апреле 2010 года эти двое подозреваемых по предварительному сговору с тогдашним премьером Николаем Азаровым, беглым экс-президентом Виктором Януковичем, "действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в нарушение Конституции Украины, закона "О международных договорах Украины", без фактического рассмотрения проекта соглашения между Украиной и Российской Федерацией по пребыванию Черноморского флота РФ на территории нашего государства заинтересованными органами и проведения обязательной правовой экспертизы согласовали его без замечаний".
Имен Грищенко и Лавриновича в ОГП не называют, но именно они тогда занимали должности руководителей МИД и Минюста.
В результате их действий Харьковские соглашения были согласованы, подписаны и ратифицированы, подчеркивают в ОГП.
Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Янукович и Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в Верховной Раде, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум.
В соответствии с соглашениями Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое.
В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене, в мае этого года суд разрешил его арест. Азарову по этому делу предъявили подозрение в марте прошлого года, в октябре его заочно арестовали.
И Азаров, и Янукович находятся в розыске, уточнили в ГБР.