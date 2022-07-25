Харьковские соглашения. Экс-министрам Грищенко и Лавриновичу сообщили о подозрении

Грищенко был главой МИД в правительстве, которое возглавлял Азаров. По данным следствия, он, а также Лавринович одобрили Харьковские соглашения без фактического рассмотрения и без замечаний Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в апреле 2010 года эти двое подозреваемых по предварительному сговору с тогдашним премьером Николаем Азаровым, беглым экс-президентом Виктором Януковичем, "действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в нарушение Конституции Украины, закона "О международных договорах Украины", без фактического рассмотрения проекта соглашения между Украиной и Российской Федерацией по пребыванию Черноморского флота РФ на территории нашего государства заинтересованными органами и проведения обязательной правовой экспертизы согласовали его без замечаний".

Имен Грищенко и Лавриновича в ОГП не называют, но именно они тогда занимали должности руководителей МИД и Минюста.

В результате их действий Харьковские соглашения были согласованы, подписаны и ратифицированы, подчеркивают в ОГП.