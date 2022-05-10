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10 мая, 2022
 
Новости

Сын экс-министра юстиции, бывшего члена Партии регионов Лавринович сообщил о смерти молодой жены

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Лавринович: Прощай, моя милая. До встречи
Лавринович: Прощай, моя милая. До встречи
Фото: Maksym Lavrynovych / Facebook

44-летний сын бывшего министра юстиции Александра Лавриновича, Максим Лавринович, 8 мая в Instagram сообщил, что его 36-летняя супруга Светлана Гудакова ушла из жизни.

"Прощай, моя милая. До встречи", – написал он.

Скриншот: m.lavrynovych / Instagram
Скриншот:

На  Facebook-странице Гудаковой, проживающей на Кипре, 8 мая раскрыли подробности произошедшего и назвали дату прощания.

"Наша любовь и жизнь, Светлана, не проснулась вчера утром. Она завершила свой путь ангела на земле и присоединится к ангелам на небе. Прощание состоится 11 мая в Лимасоле", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/sveta.gudakova/posts/4915650485169883

Гудакова была издательницей журналов L'Officiel Austria, L'Officiel Monaco и L'Officiel Cyprus.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти нашей любимой, прекрасной и энергичной матери, жены и делового партнера Светланы Лавринович. Мы просим вас уважать частную жизнь семьи Лавринович в это трудное время и молиться за Светлану и ее семью", – написали на странице австрийского издания L'Officiel в Instagram.

Контекст:

Максим Лавринович с  2004 года является управляющим партнером юридической фирмы Lavrynovych and Partners. Основные направления практики Лавриновича: слияния и поглощения, корпоративное право, конкурентное право, антимонопольное законодательство, защита бизнеса, приватизация, представительство в суде.

Его отец – бывший член Партии регионов Александр Лавринович. Был министром юстиции Украины в 2010–2013 годах, председателем Высшего совета юстиции Украины в 2013–2014-м.

Личную жизнь Максим Лавринович не освещал и не публиковал фото с супругой.

Теги: Партия регионов, смерть, Александр Лавринович, фото, Максим Лавринович
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