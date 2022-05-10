Сын экс-министра юстиции, бывшего члена Партии регионов Лавринович сообщил о смерти молодой жены

"Прощай, моя милая. До встречи", – написал он.

Скриншот:

На Facebook-странице Гудаковой, проживающей на Кипре, 8 мая раскрыли подробности произошедшего и назвали дату прощания.

"Наша любовь и жизнь, Светлана, не проснулась вчера утром. Она завершила свой путь ангела на земле и присоединится к ангелам на небе. Прощание состоится 11 мая в Лимасоле", – говорится в сообщении.

Гудакова была издательницей журналов L'Officiel Austria, L'Officiel Monaco и L'Officiel Cyprus.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти нашей любимой, прекрасной и энергичной матери, жены и делового партнера Светланы Лавринович. Мы просим вас уважать частную жизнь семьи Лавринович в это трудное время и молиться за Светлану и ее семью", – написали на странице австрийского издания L'Officiel в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от L‘OFFICIEL AUSTRIA (@lofficielaustria)