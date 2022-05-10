Сын экс-министра юстиции, бывшего члена Партии регионов Лавринович сообщил о смерти молодой жены

"Прощай, моя милая. До встречи", – написал он.
На Facebook-странице Гудаковой, проживающей на Кипре, 8 мая раскрыли подробности произошедшего и назвали дату прощания.
"Наша любовь и жизнь, Светлана, не проснулась вчера утром. Она завершила свой путь ангела на земле и присоединится к ангелам на небе. Прощание состоится 11 мая в Лимасоле", – говорится в сообщении.
Гудакова была издательницей журналов L'Officiel Austria, L'Officiel Monaco и L'Officiel Cyprus.
"С тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти нашей любимой, прекрасной и энергичной матери, жены и делового партнера Светланы Лавринович. Мы просим вас уважать частную жизнь семьи Лавринович в это трудное время и молиться за Светлану и ее семью", – написали на странице австрийского издания L'Officiel в Instagram.
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Максим Лавринович с 2004 года является управляющим партнером юридической фирмы Lavrynovych and Partners. Основные направления практики Лавриновича: слияния и поглощения, корпоративное право, конкурентное право, антимонопольное законодательство, защита бизнеса, приватизация, представительство в суде.
Его отец – бывший член Партии регионов Александр Лавринович. Был министром юстиции Украины в 2010–2013 годах, председателем Высшего совета юстиции Украины в 2013–2014-м.
Личную жизнь Максим Лавринович не освещал и не публиковал фото с супругой.