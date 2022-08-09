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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Пентагоне заявили о передаче Украине противорадиолокационных ракет

Количество отправленных ракет Каль не уточнил
Количество отправленных ракет Каль не уточнил
Скриншот: defense.gov

Замминистра обороны США Колин Каль заявил, что США поставили Украине противорадиолокационные ракеты. Об этом он сказал на брифинге 8 августа, опубликованом на сайте Пентагона.

"В недавние пакеты помощи в рамках президентских полномочий мы включили некоторое количество противорадиолокационных ракет, которые могут быть запущены с украинских самолетов и могут воздействовать на российские радары и другие объекты", – сказал чиновник, говоря о помощи США украинским ВВС.

Он не уточнил количество и тип отправленных ракет.

Какого именно типа были отправленные ракеты, он также не сказал, но в комментарии телеканалу CNN представитель Пентагона сообщил, что речь о высокоскоростных противорадарных ракетах AGM-88 (HARM).

В открытых списках предоставленной помощи противорадиолокационные ракеты ранее не фигурировали. Однако в конце июля министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ВСУ получат такое вооружение от США, писал "Укринформ".

"Мы получим специальные противорадарные ракеты, которых раньше у нас было. Это позволит нам с вами эффективно разрушать их систему радаров, по сути, ослеплять врага, что позволит нам потом получить преимущество для контрнаступления", – говорил Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

8 августа в Пентагоне объявили о крупнейшем пакете разовой военной помощи США для Украины на $1 млрд. Это 18-й пакет военной помощи Украине от США с августа 2021 года.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

Теги: оружие, Пентагон, вооружение, военная помощь, война России против Украины, ракеты
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