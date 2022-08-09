В Пентагоне заявили о передаче Украине противорадиолокационных ракет

"В недавние пакеты помощи в рамках президентских полномочий мы включили некоторое количество противорадиолокационных ракет, которые могут быть запущены с украинских самолетов и могут воздействовать на российские радары и другие объекты", – сказал чиновник, говоря о помощи США украинским ВВС.
Он не уточнил количество и тип отправленных ракет.
Какого именно типа были отправленные ракеты, он также не сказал, но в комментарии телеканалу CNN представитель Пентагона сообщил, что речь о высокоскоростных противорадарных ракетах AGM-88 (HARM).
В открытых списках предоставленной помощи противорадиолокационные ракеты ранее не фигурировали. Однако в конце июля министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ВСУ получат такое вооружение от США, писал "Укринформ".
"Мы получим специальные противорадарные ракеты, которых раньше у нас было. Это позволит нам с вами эффективно разрушать их систему радаров, по сути, ослеплять врага, что позволит нам потом получить преимущество для контрнаступления", – говорил Резников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
8 августа в Пентагоне объявили о крупнейшем пакете разовой военной помощи США для Украины на $1 млрд. Это 18-й пакет военной помощи Украине от США с августа 2021 года.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".