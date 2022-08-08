"Каждый доллар – шаг к победе". Зеленский поблагодарил Байдена за беспрецедентный пакет военной помощи Украине от США

Об этом глава Украинского государства написал в Twitter 8 августа.
"Спасибо народу США и лично Джо Байдену за выделение Украине очередного, беспрецедентного пакета поддержки безопасности в $1 млрд. Каждый доллар такой помощи – это шаг к победе над агрессором. Всегда будем помнить о лидерской поддержке со стороны США в то время, когда это необходимо", – отметил Зеленский.
Дякую народу * та особисто @POTUS за виділення Україні чергового, безпрецедентного пакету безпекової підтримки в * 1 млрд. Кожен долар такої допомоги – це крок до перемоги над агресором. Завжди пам'ятатимемо про лідерську підтримку з боку * у час, коли це найнеобхідніше!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 8, 2022
О крупнейшем пакете разовой военной помощи США для Украины на $1 млрд в Пентагоне объявили 8 августа.
Это 18-й пакет военной помощи Украине от США с августа 2021 года, он является крупнейшим единоразовым изъятием оружия и техники США, добавили в минобороны страны.
В частности, в пакет вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, 75 тыс. артснарядов 155-мм калибра, 20 минометных систем калибра 120 мм и 20 тыс. снарядов к ним, боеприпасы для ЗРК NASAMS, 1 тыс. ПТРК Javelin и сотни противотанковых систем AT4, 50 бронированных медицинских автомобилей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
В общей сложности с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине около $9,8 млрд помощи в области безопасности. С 2014 года США выделили Украине более $11,8 млрд военной помощи, отметили в Пентагоне 8 августа.