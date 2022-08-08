"Каждый доллар – шаг к победе". Зеленский поблагодарил Байдена за беспрецедентный пакет военной помощи Украине от США

Зеленский отметил, что Украина всегда будет помнить о лидерской поддержке со стороны США Фото: president.gov.ua

Об этом глава Украинского государства написал в Twitter 8 августа.

"Спасибо народу США и лично Джо Байдену за выделение Украине очередного, беспрецедентного пакета поддержки безопасности в $1 млрд. Каждый доллар такой помощи – это шаг к победе над агрессором. Всегда будем помнить о лидерской поддержке со стороны США в то время, когда это необходимо", – отметил Зеленский.

Дякую народу * та особисто @POTUS за виділення Україні чергового, безпрецедентного пакету безпекової підтримки в * 1 млрд. Кожен долар такої допомоги – це крок до перемоги над агресором. Завжди пам'ятатимемо про лідерську підтримку з боку * у час, коли це найнеобхідніше! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 8, 2022

О крупнейшем пакете разовой военной помощи США для Украины на $1 млрд в Пентагоне объявили 8 августа.

Это 18-й пакет военной помощи Украине от США с августа 2021 года, он является крупнейшим единоразовым изъятием оружия и техники США, добавили в минобороны страны.

В частности, в пакет вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, 75 тыс. артснарядов 155-мм калибра, 20 минометных систем калибра 120 мм и 20 тыс. снарядов к ним, боеприпасы для ЗРК NASAMS, 1 тыс. ПТРК Javelin и сотни противотанковых систем AT4, 50 бронированных медицинских автомобилей.

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