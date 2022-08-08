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"Каждый доллар – шаг к победе". Зеленский поблагодарил Байдена за беспрецедентный пакет военной помощи Украине от США

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Зеленский отметил, что Украина всегда будет помнить о лидерской поддержке со стороны США
Зеленский отметил, что Украина всегда будет помнить о лидерской поддержке со стороны США
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Джо Байдена за предоставленный Киеву 18-й пакет военной помощи от США.

Об этом глава Украинского государства написал в Twitter 8 августа.

"Спасибо народу США и лично Джо Байдену за выделение Украине очередного, беспрецедентного пакета поддержки безопасности в $1 млрд. Каждый доллар такой помощи – это шаг к победе над агрессором. Всегда будем помнить о лидерской поддержке со стороны США в то время, когда это необходимо", – отметил Зеленский.

О крупнейшем пакете разовой военной помощи США для Украины на $1 млрд в Пентагоне объявили 8 августа.

Это 18-й пакет военной помощи Украине от США с августа 2021 года, он является крупнейшим единоразовым изъятием оружия и техники США, добавили в минобороны страны.

В частности, в пакет вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, 75 тыс. артснарядов 155-мм калибра, 20 минометных систем калибра 120 мм и 20 тыс. снарядов к ним, боеприпасы для ЗРК NASAMS, 1 тыс. ПТРК Javelin и сотни противотанковых систем AT4, 50 бронированных медицинских автомобилей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В общей сложности с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине около $9,8 млрд помощи в области безопасности. С 2014 года США выделили Украине более $11,8 млрд военной помощи, отметили в Пентагоне 8 августа.

Теги: США, Украина, Джо Байден, Пентагон, вооружение, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент
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