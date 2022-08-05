США объявят об еще одном пакете помощи для Украины на $1 млрд — Reuters

Новый пакет будет финансироваться по закону о ленд-лизе, который позволяет Байдену санкционировать помощь Украине без одобрения Конгресса Фото: ЕРА

На условиях анонимности они заявили агентству, что Байден готовится подписать решение о новом пакете в понедельник. Состав помощи до этого может измениться по стоимости и содержанию.

По данным Reuters, объем нового пакета составит $1 млрд.

Журналисты отмечают, что в начале августа США Белый дом уже утвердил 17-й пакет военной помощи Украине в размере $550 млн. В нее войдут дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS.

В сообщении говорится, что новый пакет будет финансироваться в рамках президентских полномочий по закону о ленд-лизе. Он позволяет Байдену санкционировать передачу товаров и услуг из запасов США без одобрения Конгресса.

Если он будет подписан, общий объем поддержки, предоставленной США Украине с начала войны, составит, $8,8 млрд, добавляет агентство.