США объявят об еще одном пакете помощи для Украины на $1 млрд — Reuters

На условиях анонимности они заявили агентству, что Байден готовится подписать решение о новом пакете в понедельник. Состав помощи до этого может измениться по стоимости и содержанию.
По данным Reuters, объем нового пакета составит $1 млрд.
Журналисты отмечают, что в начале августа США Белый дом уже утвердил 17-й пакет военной помощи Украине в размере $550 млн. В нее войдут дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS.
В сообщении говорится, что новый пакет будет финансироваться в рамках президентских полномочий по закону о ленд-лизе. Он позволяет Байдену санкционировать передачу товаров и услуг из запасов США без одобрения Конгресса.
Если он будет подписан, общий объем поддержки, предоставленной США Украине с начала войны, составит, $8,8 млрд, добавляет агентство.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".