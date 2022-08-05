ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

США объявят об еще одном пакете помощи для Украины на $1 млрд — Reuters

Новый пакет будет финансироваться по закону о ленд-лизе, который позволяет Байдену санкционировать помощь Украине без одобрения Конгресса
Новый пакет будет финансироваться по закону о ленд-лизе, который позволяет Байдену санкционировать помощь Украине без одобрения Конгресса
Фото: ЕРА

Администрация президента США Джозефа Байдена намерена утвердить крупнейший пакет военной помощи Украине с момента начала полномасштабного вторжения России. Об этом, ссылаясь на три информированных источника, сообщает Reuters.

На условиях анонимности они заявили агентству, что Байден готовится подписать решение о новом пакете в понедельник. Состав помощи до этого может измениться по стоимости и содержанию.

По данным Reuters, объем нового пакета составит $1 млрд. 

Журналисты отмечают, что в начале августа США Белый дом уже утвердил 17-й пакет военной помощи Украине в размере $550 млн. В нее войдут дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS.

В сообщении говорится, что новый пакет будет финансироваться в рамках президентских полномочий  по закону о ленд-лизе. Он позволяет Байдену санкционировать передачу товаров и услуг из запасов США без одобрения Конгресса.

Если он будет подписан, общий объем поддержки, предоставленной США Украине с начала войны, составит, $8,8 млрд, добавляет агентство.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

Теги: США, Джо Байден, Пентагон, военная техника, военная помощь, Белый дом, война России против Украины, ленд-лиз, HIMARS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом
"Мы знаем, как сильно вы любите наших НГУ-котиков". Нацгвардия представила стикеры для мессенджеров
"Мы знаем, как сильно вы любите наших НГУ-котиков". Нацгвардия представила стикеры для мессенджеров
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"
  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео
  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн
  "Смыслы изменились, а главными цветами стали желтый и голубой". Дорофеева презентовала свою русскоязычную песню на украинском. Видео
  "Смыслы изменились, а главными цветами стали желтый и голубой". Дорофеева презентовала свою русскоязычную песню на украинском. Видео
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни
"Уже скоро год". Осадчая показала новое фото с младшим сыном
"Уже скоро год". Осадчая показала новое фото с младшим сыном
"Впервые позволила себе не читать новости". Ефросинина снялась в ярком топе на фоне водоема
"Впервые позволила себе не читать новости". Ефросинина снялась в ярком топе на фоне водоема
"Такие же, как вы, люди. Только убитые и раненые". Роднянский опубликовал снимки жертв российской агрессии в Украине
"Такие же, как вы, люди. Только убитые и раненые". Роднянский опубликовал снимки жертв российской агрессии в Украине
"Дожить до 35 и принять участие в шоу". Гвоздева в день рождения рассказала о своих желаниях
"Дожить до 35 и принять участие в шоу". Гвоздева в день рождения рассказала о своих желаниях
"Это у москалей новый герб", "Какая гадость!" Мозговая показала Киркорова в образе жар-птицы
"Это у москалей новый герб", "Какая гадость!" Мозговая показала Киркорова в образе жар-птицы
"Самая красивая женщина во вселенной". Белла Хадид снялась в нижнем белье в постели
"Самая красивая женщина во вселенной". Белла Хадид снялась в нижнем белье в постели
Dantes рассказал, на чем экономит в быту, чтобы донатить на ВСУ
Dantes рассказал, на чем экономит в быту, чтобы донатить на ВСУ
Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото
Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото (192849)
2
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева (126340)
3
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой (88501)
4
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue (77226)
5
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя, и призвала находить для себя "маленькие радости". Видео (64944)
6
"Какой ужас!", "Она точно ку-ку", "Достояние страны". Волочкова выставила к объективу свои голые ноги. В сети возмутились (63717)
7
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски (45647)
8
Арестович в свой день рождения показал свежее селфи. Подборка его снимков с семьей (43480)
 
 
 
 