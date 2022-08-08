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В Пентагоне объявили о крупнейшем пакете разовой военной помощи США для Украины на $1 млрд

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18-й пакет военной помощи от США включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, отметили в Пентагоне
18-й пакет военной помощи от США включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, отметили в Пентагоне
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

США предоставят Украине дополнительный пакет военной помощи на $1 млрд. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба Пентагона.

Отмечается, что это 18-й пакет военной помощи Украине от США с августа 2021 года. Он является крупнейшим единоразовым изъятием оружия и техники США, добавили в Пентагоне.

"Этот пакет включает значительное количество дополнительных боеприпасов, оружия и оборудования, которые так эффективно использует украинский народ для защиты своей страны", – говорится в сообщении.

В частности, возможности 18-го пакета военной помощи США включают:

  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 75 тыс. артиллерийских снарядов 155-мм калибра;
  • 20 минометных систем калибра 120 мм и 20 тыс. снарядов к ним;
  • боеприпасы для ЗРК NASAMS;
  • 1 тыс. ПТРК Javelin и сотни противотанковых систем AT4;
  • 50 бронированных медицинских автомобилей;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • взрывчатые вещества С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование;
  • медицинские принадлежности, в том числе аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.

"В общей сложности с момента прихода к власти администрации [президента США Джо] Байдена Соединенные Штаты выделили Украине около $9,8 млрд помощи в области безопасности. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $11,8 млрд помощи в области безопасности", – отметили в Пентагоне.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

Теги: США, Украина, оружие, автомобили, Пентагон, вооружение, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины, Javelin, HIMARS
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