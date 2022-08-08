В Пентагоне объявили о крупнейшем пакете разовой военной помощи США для Украины на $1 млрд

Отмечается, что это 18-й пакет военной помощи Украине от США с августа 2021 года. Он является крупнейшим единоразовым изъятием оружия и техники США, добавили в Пентагоне.
"Этот пакет включает значительное количество дополнительных боеприпасов, оружия и оборудования, которые так эффективно использует украинский народ для защиты своей страны", – говорится в сообщении.
В частности, возможности 18-го пакета военной помощи США включают:
"В общей сложности с момента прихода к власти администрации [президента США Джо] Байдена Соединенные Штаты выделили Украине около $9,8 млрд помощи в области безопасности. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $11,8 млрд помощи в области безопасности", – отметили в Пентагоне.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".