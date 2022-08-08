В Пентагоне объявили о крупнейшем пакете разовой военной помощи США для Украины на $1 млрд

18-й пакет военной помощи от США включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, отметили в Пентагоне Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Отмечается, что это 18-й пакет военной помощи Украине от США с августа 2021 года. Он является крупнейшим единоразовым изъятием оружия и техники США, добавили в Пентагоне.

"Этот пакет включает значительное количество дополнительных боеприпасов, оружия и оборудования, которые так эффективно использует украинский народ для защиты своей страны", – говорится в сообщении.

В частности, возможности 18-го пакета военной помощи США включают:

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

75 тыс. артиллерийских снарядов 155-мм калибра;

20 минометных систем калибра 120 мм и 20 тыс. снарядов к ним;

боеприпасы для ЗРК NASAMS;

1 тыс. ПТРК Javelin и сотни противотанковых систем AT4;

50 бронированных медицинских автомобилей;

противопехотные боеприпасы Claymore;

взрывчатые вещества С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование;

медицинские принадлежности, в том числе аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.

"В общей сложности с момента прихода к власти администрации [президента США Джо] Байдена Соединенные Штаты выделили Украине около $9,8 млрд помощи в области безопасности. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $11,8 млрд помощи в области безопасности", – отметили в Пентагоне.

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