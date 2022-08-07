Зеленский: На неделе ожидаем новостей от партнеров по пакетам поддержки. Хороших новостей

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам наибольшие потери. Авдеевка, Пески, Марьинка, бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области забирают основные усилия и, к сожалению, много жизней", – сказал президент.
Он отметил, что трудно военным приходится и в Харьковской области, и на юге Украины, где оккупанты пытаются сконцентрировать силы.
Зеленский подчеркнул, что ключевым по-прежнему остается "оружие для нашей обороны, оружие от партнеров".
"Каждый день и без каких-либо пауз работаем для усиления поставок оружия, для того чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы. И на неделе ожидаем новостей от партнеров по пакетам поддержки. Хороших новостей", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".