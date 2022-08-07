Зеленский: На неделе ожидаем новостей от партнеров по пакетам поддержки. Хороших новостей

Зеленский: Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор Фото: president.gov.ua

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам наибольшие потери. Авдеевка, Пески, Марьинка, бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области забирают основные усилия и, к сожалению, много жизней", – сказал президент.

Он отметил, что трудно военным приходится и в Харьковской области, и на юге Украины, где оккупанты пытаются сконцентрировать силы.

Зеленский подчеркнул, что ключевым по-прежнему остается "оружие для нашей обороны, оружие от партнеров".

"Каждый день и без каких-либо пауз работаем для усиления поставок оружия, для того чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы. И на неделе ожидаем новостей от партнеров по пакетам поддержки. Хороших новостей", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)