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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: На неделе ожидаем новостей от партнеров по пакетам поддержки. Хороших новостей

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Зеленский: Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор
Зеленский: Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор
Фото: president.gov.ua

Ситуация на востоке и юге Украины очень тяжелая, власти страны ежедневно работают над усилением поставок оружия от иностранных партнеров, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал в вечернем обращении 7 августа, опубликованном Офисом президента.

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам наибольшие потери. Авдеевка, Пески, Марьинка, бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области забирают основные усилия и, к сожалению, много жизней", – сказал президент.

Он отметил, что трудно военным приходится и в Харьковской области, и на юге Украины, где оккупанты пытаются сконцентрировать силы.

Зеленский подчеркнул, что ключевым по-прежнему остается "оружие для нашей обороны, оружие от партнеров".

"Каждый день и без каких-либо пауз работаем для усиления поставок оружия, для того чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы. И на неделе ожидаем новостей от партнеров по пакетам поддержки. Хороших новостей", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

Теги: оружие, Донецкая область, Донбасс, вооружение, Харьковская область, военная помощь, Марьинка, Авдеевка, Пески, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут
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