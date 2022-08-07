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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Вбросами о "черном рынке оружия" РФ стремится заблокировать поддержку Украины. Но за полгода – ни одного доказательства

Подоляк: Это война в прямом эфире, где все видят, что есть тотальный учет и тщательный контроль
Подоляк: Это война в прямом эфире, где все видят, что есть тотальный учет и тщательный контроль
Фото: president.gov.ua

Россия распространяет вбросы о якобы контрабанде оружия, предоставляемого международными партнерами, чтобы заблокировать поддержку Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter 7 августа.

"Пропаганда постоянно эксплуатирует страх. Вбросами о "черном рынке оружия" Россия стремится дискредитировать Украину в глазах западных обществ. Как следствие – заблокировать поддержку. Но за полгода – ни одного доказательства. Это война в прямом эфире, где все видят, что есть тотальный учет и тщательный контроль", – написал он.

Контекст:

11 июля еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон выражала опасение, что мафия и различные преступные группировки получат доступ к оружию из Украины, как это было во время военного конфликта в Югославии.

22 июля Европол заявил о доверии украинской стороне в ее действиях по недопущению контрабанды оружия в Европейский союз.

13 июля координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Украине разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и работают над этим вопросом совместно с американской администрацией. "Но мы должны помнить: как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", – сказал Кирби. 

14 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли и заверил его, что ВСУ не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам.

Министр обороны Украины Алексей Резников исключил 15 июля в интервью Financial Times, возможность того, что Украина может стать источником контрабанды оружия. В то же время контроль за поставляемым союзниками вооружением планируется усилить, заверил он.

19 июля Верховная Рада создала временную специальную комиссию по вопросам мониторинга получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами во время военного положения. В состав ВСК вошли 15 народных депутатов из всех фракций и групп парламента. Предварительно, срок работы комиссии составит один год. Через полгода со дня создания ВСК обязуется предоставить отчет о выполненной работе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, оружие, вооружение, военная помощь, война России против Украины, Михаил Подоляк
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