Мафия и преступные группировки в ЕС могут получить доступ к оружию из Украины, как это было во время военного конфликта в Югославии – Еврокомиссия

Евросоюз опасается, что мафия и различные преступные группировки получат доступ к оружию из Украины, как это было во время военного конфликта в Югославии, заявила, комментируя создание центра, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Российская агрессивная война привела к росту угроз внутренней безопасности как в ЕС, так и в Молдове. Благодаря своему географическому положению Молдова должна сыграть ключевую роль в управлении последствиями российского вторжения в Украину для криминальной сферы и безопасности", – считают в Еврокомиссии.

Главный офис центра будет расположен в Кишиневе, там же в ближайшее время начнут работать представители силовых структур стран ЕС, в том числе Европола и агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex).

Центр также будет контролировать ситуацию с беженцами из Украины, сказала Йоханссон. По ее словам, количество людей, бегущих из зон боевых действий в ЕС, сейчас вернулось к довоенному уровню, но это может оказаться временным явлением.

"Проблема в том, что никто не может предсказать, что сделает Путин", – подчеркнула она.