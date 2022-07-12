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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мафия и преступные группировки в ЕС могут получить доступ к оружию из Украины, как это было во время военного конфликта в Югославии – Еврокомиссия

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Еврокомиссар Йоханссон: Преступники в ЕС могут получить украинское оружие
Еврокомиссар Йоханссон: Преступники в ЕС могут получить украинское оружие
Фото: ЕРА

Для предотвращения роста организованной преступности Европейская комиссия и власти Молдовы открыли центр поддержки внутренней безопасности и управления границами республики. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Еврокомиссии 11 июля.

Евросоюз опасается, что мафия и различные преступные группировки получат доступ к оружию из Украины, как это было во время военного конфликта в Югославии, заявила, комментируя создание центра, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. 

"Российская агрессивная война привела к росту угроз внутренней безопасности как в ЕС, так и в Молдове. Благодаря своему географическому положению Молдова должна сыграть ключевую роль в управлении последствиями российского вторжения в Украину для криминальной сферы и безопасности", – считают в Еврокомиссии.

Главный офис центра будет расположен в Кишиневе, там же в ближайшее время начнут работать представители силовых структур стран ЕС, в том числе Европола и агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex). 

Центр также будет контролировать ситуацию с  беженцами из Украины, сказала Йоханссон. По ее словам, количество людей, бегущих из зон боевых действий в ЕС, сейчас вернулось к довоенному уровню, но это может оказаться временным явлением.

"Проблема в том, что никто не может предсказать, что сделает Путин", – подчеркнула она.

Теги: Молдова, оружие, Еврокомиссия, граница, война России против Украины, безопасность, Евросоюз
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