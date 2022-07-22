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Европол заявил, что полностью доверяет Украине в вопросе противодействия незаконному обороту оружия

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Европол отметил, что имеет "отличные отношения" с Украиной
Европол отметил, что имеет "отличные отношения" с Украиной
Фото: ЕРА

22 июля Европол заявил о доверии украинской стороне в ее действиях по недопущению контрабанды оружия в Европейский союз.

"Европол тесно сотрудничает с украинскими официальными лицами, чтобы уменьшить угрозу незаконного оборота оружия в Европейский союз. Мы полностью доверяем им, поскольку они внедряют новые меры по мониторингу и отслеживанию этого огнестрельного оружия", – говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что у него "отличные отношения с Украиной с момента подписания соглашения в 2017 году".

"Мы продолжаем поддерживать тесный контакт по мере изменения ситуации на местах в Украине, и мы благодарны за это нашим украинским коллегам. Они продолжают следовать указаниям и сотрудничать по делам, представляющим интерес для внутренней безопасности ЕС, несмотря на продолжающуюся российскую военную агрессию", – объяснили в организации.

Потенциальная угроза, по мнению Европола, заключается в том, что "огнестрельное оружие может попасть не в те руки".

"Что касается войны в Украине, Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в Украине может привести к увеличению незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов в ЕС через установленные маршруты контрабанды или онлайн-платформы. Эта угроза может даже возрасти после завершения конфликта", – считают в организации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

11 июля еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон выражала опасение, что мафия и различные преступные группировки получат доступ к оружию из Украины, как это было во время военного конфликта в Югославии.

Война в Украине продолжается с 2014 года, когда на Донбассе боевики при поддержке России захватили часть украинской территории.

Открыто российские войска вторглись в Украину 24 февраля 2022 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: оружие, контрабанда, боеприпасы, Европол, Европейский союз, Европа, ЕС
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