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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Никаких оснований для претензий к Украине по поводу использования предоставляемого партнерами оружия не было и нет

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Зеленский: Наши партнеры абсолютно проинформированы о том, как мы используем предоставленное оружие
Зеленский: Наши партнеры абсолютно проинформированы о том, как мы используем предоставленное оружие
Фото: EPA

Оснований для претензий к Украине по поводу использования оружия, предоставленного международными партнерами, не было и нет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 июля во время видеообращения, опубликованного его пресс-службой.

Он приветствовал создание Верховной Радой специальной комиссии по контролю за использованием вооружения, предоставляемого Украине партнерами. Глава государства подчеркнул. что в состав комиссии вошли представители всех фракций и групп парламента.

"Я хочу подчеркнуть: никакого основания для каких-либо претензий к нашему государству на этот счет не было и нет. Наши партнеры абсолютно проинформированы о том, как мы используем предоставленное оружие. Но чтобы снять любые манипуляции российских пропагандистов и тех, кто им помогает в Украине или где-то там еще, заработает такой дополнительный парламентский инструмент контроля", – сказал глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

К задачам временной следственной комиссии, как сказано в пояснительной записке к принятому Радой проекту постановления, относится подготовка и представление на рассмотрение ВР законодательных инициатив по созданию модели парламентского контроля над использованием международной материально-технической помощи, в частности вооружения, предоставленного союзниками Украине для борьбы против военной агрессии РФ. Кроме того, ВСК будет осуществлять сбор и анализ информации для проведения парламентских слушаний по поводу случаев ненадлежащей или нецелевой транспортировки, распределения или использования международной помощи.

В состав ВСК войдут 15 народных депутатов из всех фракций и групп парламента. Предварительно срок работы комиссии составит один год. Через полгода со дня создания ВСК обязуется предоставить отчет о выполненной работе.

Контекст:

11 июля член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу Украины, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России.

13 июля координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Украине разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и работают над этим вопросом совместно с американской администрацией. "Но мы должны помнить: как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", – сказал Кирби.

Вооруженные силы Украины не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам. Об этом в ходе разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли в ночь на 14 июля заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов", – сказал Залужный.

14 июля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать специальную комиссию для контроля использования оружия.

Страны НАТО солидарны с борьбой Украины против российского вторжения и уверены в том, что правительство страны обеспечивает надлежащее использование и учет оружия и военного оборудования, получаемых от Альянса, заявил представитель НАТО. Похожее заявление 14 июля сделал Государственный департамент США, отметив, что США осуществляют постоянный надзор за предоставленным Украине оружием, в частности за тем, используется ли военная техника по назначению.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра также заявил 14 июля, что не видит признаков того, что поставляемое в Украину оружие попадает "не в те руки".

14 июля в ЕС назвали "ложью и российской пропагандой" заявления о "контрабанде оружия" из Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников исключил 15 июля в интервью Financial Times возможность того, что Украина может стать источником контрабанды оружия. В то же время контроль за поставляемым союзниками вооружением планируется усилить, заверил он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, оружие, вооружение, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, временная следственная комиссия
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