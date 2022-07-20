Зеленский: Никаких оснований для претензий к Украине по поводу использования предоставляемого партнерами оружия не было и нет

Зеленский: Наши партнеры абсолютно проинформированы о том, как мы используем предоставленное оружие Фото: EPA

Он приветствовал создание Верховной Радой специальной комиссии по контролю за использованием вооружения, предоставляемого Украине партнерами. Глава государства подчеркнул. что в состав комиссии вошли представители всех фракций и групп парламента.

"Я хочу подчеркнуть: никакого основания для каких-либо претензий к нашему государству на этот счет не было и нет. Наши партнеры абсолютно проинформированы о том, как мы используем предоставленное оружие. Но чтобы снять любые манипуляции российских пропагандистов и тех, кто им помогает в Украине или где-то там еще, заработает такой дополнительный парламентский инструмент контроля", – сказал глава государства.

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К задачам временной следственной комиссии, как сказано в пояснительной записке к принятому Радой проекту постановления, относится подготовка и представление на рассмотрение ВР законодательных инициатив по созданию модели парламентского контроля над использованием международной материально-технической помощи, в частности вооружения, предоставленного союзниками Украине для борьбы против военной агрессии РФ. Кроме того, ВСК будет осуществлять сбор и анализ информации для проведения парламентских слушаний по поводу случаев ненадлежащей или нецелевой транспортировки, распределения или использования международной помощи.

В состав ВСК войдут 15 народных депутатов из всех фракций и групп парламента. Предварительно срок работы комиссии составит один год. Через полгода со дня создания ВСК обязуется предоставить отчет о выполненной работе.