Резников заявил, что Украина приглашает производителей оружия из стран-партнеров протестировать новое вооружение на поле боя

После начала полномасштабного вторжения РФ страны-партнеры поставляют в Украину вооружение и военную технику Фото: EPA

"Я думаю, для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии или для наших турецких партнеров это хороший шанс протестировать их вооружение. Поэтому давайте нам инструменты, мы закончим работу – и у вас будет новая информация", – сказал он.

Министр отметил, что Украина сейчас является, по сути, "испытательным полигоном".

"Много оружия сейчас тестируется в настоящих условиях боя против российской армии, у которой есть много своих современных систем. У них есть интеллектуальные средства радиоэлектронной борьбы и связи, средства противовоздушной обороны, крылатые ракеты и баллистические ракеты, а также другое оборудование. Мы делимся всей информацией и опытом с нашими партнерами. Мы заинтересованы в тестировании современных систем в бою против врага", – добавил Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)