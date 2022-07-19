Резников заявил, что Украина приглашает производителей оружия из стран-партнеров протестировать новое вооружение на поле боя

"Я думаю, для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии или для наших турецких партнеров это хороший шанс протестировать их вооружение. Поэтому давайте нам инструменты, мы закончим работу – и у вас будет новая информация", – сказал он.
Министр отметил, что Украина сейчас является, по сути, "испытательным полигоном".
"Много оружия сейчас тестируется в настоящих условиях боя против российской армии, у которой есть много своих современных систем. У них есть интеллектуальные средства радиоэлектронной борьбы и связи, средства противовоздушной обороны, крылатые ракеты и баллистические ракеты, а также другое оборудование. Мы делимся всей информацией и опытом с нашими партнерами. Мы заинтересованы в тестировании современных систем в бою против врага", – добавил Резников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли на себя обязательства, связанные с поддержкой Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.
Военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, пока недостаточно для установления паритета с РФ в тяжелом вооружении, отметил 30 июня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.