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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников заявил, что Украина приглашает производителей оружия из стран-партнеров протестировать новое вооружение на поле боя

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После начала полномасштабного вторжения РФ страны-партнеры поставляют в Украину вооружение и военную технику
После начала полномасштабного вторжения РФ страны-партнеры поставляют в Украину вооружение и военную технику
Фото: EPA

Украина приглашает производителей оружия протестировать продукцию на поле боя против россиян. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе дискуссии, организованной Atlantic Council, 19 июля, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии или для наших турецких партнеров это хороший шанс протестировать их вооружение. Поэтому давайте нам инструменты, мы закончим работу – и у вас будет новая информация", – сказал он.

Министр отметил, что Украина сейчас является, по сути, "испытательным полигоном".

"Много оружия сейчас тестируется в настоящих условиях боя против российской армии, у которой есть много своих современных систем. У них есть интеллектуальные средства радиоэлектронной борьбы и связи, средства противовоздушной обороны, крылатые ракеты и баллистические ракеты, а также другое оборудование. Мы делимся всей информацией и опытом с нашими партнерами. Мы заинтересованы в тестировании современных систем в бою против врага", – добавил Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли на себя обязательства, связанные с поддержкой Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, пока недостаточно для установления паритета с РФ в тяжелом вооружении, отметил 30 июня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Теги: оружие, вооружение, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины
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