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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Есть включения с фронта". Ермак объяснил, как Запад узнает об использовании в Украине его вооружения

Американские РСЗО ВСУ используют в том числе для уничтожения складов боеприпасов
Американские РСЗО ВСУ используют в том числе для уничтожения складов боеприпасов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Продолжение поставок западного оружия украинским военных зависит от открытости этого процесса. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил НВ в интервью, которое было опубликовано 19 июля.

"Для продолжения предоставления Украине своевременной военной помощи очень важно, чтобы процесс был открыт. Мы начали проводить телефонные звонки, когда присутствовали и [глава Объединенного комитета начальников штабов армии США] генерал [Марк] Милли, и господин [советник по безопасности президента США Джейк] Салливан", – сказал он.

Ермак отметил, что на еженедельные брифинги в ОП приглашаются представители посольств, военных Великобритании и США.

"Брифует их мой заместитель Роман Машовец. Заслушивает военных, рассказывает, что происходит. Есть включения с фронта. Для того чтобы у наших партнеров не было никаких вопросов и они были причастны к происходящему. Это очень важно", – подчеркнул глава ОП.

Журналист уточнил, идет ли речь о том, "чтобы они знали, где и как их оружие используется".

"Где какое оружие. Даже когда последний раз в Украине был [американский актер] Шон Пенн, было очень важно, чтобы он поехал и показал, как работают [в Украине реактивные системы залпового огня] HIMARS и что наши ребята рассказывают. Чтобы американское общество видело, как это используется. Потому что очень много манипуляций, российская пропаганда тратит безумные деньги для того, чтобы говорилось, что это не так", – объяснил Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – высокомобильная артиллерийская система на колесной базе, имеет один пусковой контейнер. Украина получила их со снарядами с дальностью до 70 км, но максимальная дальность ракет составляет 300 км.

США передали Украине восемь РСЗО HIMARS, еще четыре предусмотрены новым пакетом военной помощи, который в Вашингтоне одобрили 8 июля. Таким образом, согласно данным Пентагона, количество HIMARS, которые США предоставили Украине, достигло 12 единиц.

Также Запад предоставил Украине другие типы современных РСЗО.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов россиян на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км.

 

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, Украина, оружие, Великобритания, посольство, война, вооружение, российская пропаганда, РСЗО, артиллерия, ВСУ, актер, война России против Украины, Шон Пенн, безопасность, Андрей Ермак, Роман Машовец, российские военные, HIMARS
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