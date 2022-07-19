"Есть включения с фронта". Ермак объяснил, как Запад узнает об использовании в Украине его вооружения

"Для продолжения предоставления Украине своевременной военной помощи очень важно, чтобы процесс был открыт. Мы начали проводить телефонные звонки, когда присутствовали и [глава Объединенного комитета начальников штабов армии США] генерал [Марк] Милли, и господин [советник по безопасности президента США Джейк] Салливан", – сказал он.
Ермак отметил, что на еженедельные брифинги в ОП приглашаются представители посольств, военных Великобритании и США.
"Брифует их мой заместитель Роман Машовец. Заслушивает военных, рассказывает, что происходит. Есть включения с фронта. Для того чтобы у наших партнеров не было никаких вопросов и они были причастны к происходящему. Это очень важно", – подчеркнул глава ОП.
Журналист уточнил, идет ли речь о том, "чтобы они знали, где и как их оружие используется".
"Где какое оружие. Даже когда последний раз в Украине был [американский актер] Шон Пенн, было очень важно, чтобы он поехал и показал, как работают [в Украине реактивные системы залпового огня] HIMARS и что наши ребята рассказывают. Чтобы американское общество видело, как это используется. Потому что очень много манипуляций, российская пропаганда тратит безумные деньги для того, чтобы говорилось, что это не так", – объяснил Ермак.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – высокомобильная артиллерийская система на колесной базе, имеет один пусковой контейнер. Украина получила их со снарядами с дальностью до 70 км, но максимальная дальность ракет составляет 300 км.
США передали Украине восемь РСЗО HIMARS, еще четыре предусмотрены новым пакетом военной помощи, который в Вашингтоне одобрили 8 июля. Таким образом, согласно данным Пентагона, количество HIMARS, которые США предоставили Украине, достигло 12 единиц.
Также Запад предоставил Украине другие типы современных РСЗО.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов россиян на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км.