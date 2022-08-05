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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

​​Командир 36-й бригады морской пехоты Сикоза: Западная техника делалась для людей. Мы ее очень эффективно используем

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Сикоза: Мы готовы от стран-партнеров принимать еще HIMARS. Только уже с дальнобойными снарядами
Сикоза: Мы готовы от стран-партнеров принимать еще HIMARS. Только уже с дальнобойными снарядами
Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського / Facebook

Приятно осознавать, что только от одного слова HIMARS противник пачкает штаны, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону военнослужащий Вооруженных сил Украины, командир 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского полковник Виктор Сикоза.

"HIMARS – обычный автомобиль с пусковыми установками. Зато приятно осознавать то, что только от одного слова HIMARS наши оппоненты с той стороны начинают мочить и замазывать свои штаны. Вот и все. Хорошее слово само по себе – оно как Snickers, только HIMARS", – сказал военный.

Он отметил, что западная техника простая и удобная в применении.

"Все сделано для людей. Если у нас куча каких-то рычагов, молотков, ломов, чтобы навести орудие и произвести первый выстрел, то там даже не надо замазывать руки. В лучшем случае ты можешь антисептиком обработать их и нажать [кнопку] на приборной панели – даже на сенсорной приборной панели – координаты [ввел] – и все. Система отрабатывает мгновенно углы наведения и саму работу обеспечивает. Хватает до четырех минут, чтобы полностью взять координаты, вычислить направление для стрельбы, произвести стрельбу, собираться и с тихой грустью ехать к себе в блиндаж пить чай. Пока они будут чесать репу и думать: "Ого, а что ж это произошло такое?", – рассказал Сикоза.

Он поделился, что видел, как работает HIMARS и высоко оценил эффективность этих систем.

"Я видел, как они работают, да. И уже в новостях мы видели результат этой работы. Так что я понимаю, что довольно серьезный урон они наносят", – подчеркнул полковник.

Журналист спросил, действительно  ли благодаря применению HIMARS произошел перелом в противостоянии ВСУ с российской армией.

"Реально да. Мы получили превосходство как в дальности, так и в эффективности, в быстроте. Это основные критерии, которые являются успехом на войне. И если бы установок было в три раза больше – вы представляете, какая бы паника посеялась в рядах русских солдат. Я считаю, что эта система залпового огня испытания свои очень хорошо прошла в реальных боевых действиях. Так что мы готовы от наших стран-партнеров принимать еще и еще. Только уже с дальнобойными снарядами", – заявил Сикоза.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

25 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.

1 августа Резников сообщил, что в Украину доставили еще четыре РСЗО HIMARS.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, военные, вооружение, российская агрессия, война России против Украины, военнослужащий, интервью, HIMARS, Виктор Сикоза
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