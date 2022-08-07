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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отбили несколько штурмов оккупантов на востоке, бои в Донецкой области продолжаются – Генштаб ВСУ

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Украинские военные сдерживают наступление врага
Украинские военные сдерживают наступление врага
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Российские оккупанты пытались вести штурмовые действия на нескольких направлениях, но были отброшены украинскими военными. Враждебная разведка боем также завершилась для оккупантов потерями и отступлением, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 7 августа.

"Противник сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

На харьковском направлении враг, кроме артиллерийского огневого поражения по линии столкновения, нанес авиационные удары у Пришиба, Верхнего Салтова и Ртищевки.

На славянском направлении зафиксированы обстрелы возле ряда населенных пунктов. Недалеко от Вернополья оккупанты пытались вести штурмовые действия. Украинские воины подавили эту попытку и отбросили врага назад.

Вблизи Богородичного и Долины враждебная разведка боем завершилась для оккупантов потерями и отступлением.

На краматорском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского и других населенных пунктов. Нанес авиаудар неподалеку от Спорного.

"Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, успеха не имел, отошел", – отметили в Генштабе.

На бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Константиновка, Яковлевка, Покровское, Вершина, Кодема и Бахмутское. Противник задействовал авиацию у Бахмута, Соледара и Зайцево.

"Силами разведывательной группы враг пытался определить систему обороны наших войск недалеко от Белогоровки. Группа обнаружена и обезврежена", – рассказали в Генштабе.

Также противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Яковлевка и Вершина, но успеха не имел и отошел. Вблизи Кодемы продолжаются боевые действия.

На авдеевском направлении захватчики обстреливали из артиллерии и танков районы населенных пунктов Авдеевка, Пески, Красногоровка, Нью-Йорк и другие. Авиаудары зафиксированы у Авдеевки, Марьинки, Каменки и Владимировки.

"Российские оккупанты пытались прорвать оборону наших войск в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Пески и Марьинка. Боевые действия продолжаются", – отметили в Генштабе.

На новопавловском и запорожском направлениях продолжаются обстрелы вдоль линии столкновения, враг наносит авиаудары.

На южнобугском направлении основные усилия противник сосредоточил на том, чтобы не допустить продвижения украинских войск. Оккупанты ведут интенсивную разведку беспилотниками, устраивают обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения, наносят авиаудары.

"Противник вел наступательные бои у Благодатного, успеха не имел, отошел", – добавили в сводке.

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

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