РФ разворачивает дополнительные силы и средства ПВО на территории Беларуси – Генштаб ВСУ

Какие системы ПВО РФ устанавливает в Беларуси на волынском и полесском направлениях, в Генштабе не сообщили. Фото иллюстративное Скриншот: Минобороны России / Facebook

"На волынском и полесском направлениях, по имеющейся информации, на территории республики Беларусь вооруженные силы Российской Федерации развертывают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны", – говорится в сводке, опубликованной в Facebook.

Других деталей об этом в Генштабе не сообщают.

На северском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Гай и Гремяч Черниговской области, также РФ обстреляла Новые Вырки Сумской области, добавили авторы релиза.

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