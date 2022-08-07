РФ разворачивает дополнительные силы и средства ПВО на территории Беларуси – Генштаб ВСУ

"На волынском и полесском направлениях, по имеющейся информации, на территории республики Беларусь вооруженные силы Российской Федерации развертывают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны", – говорится в сводке, опубликованной в Facebook.
Других деталей об этом в Генштабе не сообщают.
На северском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Гай и Гремяч Черниговской области, также РФ обстреляла Новые Вырки Сумской области, добавили авторы релиза.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.
4 августа Генеральный штаб ВСУ сообщал, что Беларусь провела проверку боевой готовности сил специальных операций.