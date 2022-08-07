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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ разворачивает дополнительные силы и средства ПВО на территории Беларуси – Генштаб ВСУ

Какие системы ПВО РФ устанавливает в Беларуси на волынском и полесском направлениях, в Генштабе не сообщили. Фото иллюстративное
Какие системы ПВО РФ устанавливает в Беларуси на волынском и полесском направлениях, в Генштабе не сообщили. Фото иллюстративное 
Скриншот: Минобороны России / Facebook

Российские оккупационные войска разворачивают дополнительные силы и устанавливают системы противовоздушной обороны на территории Беларуси. Об этом сообщил в своей утренней сводке 7 август Генеральный штаб ВСУ.

"На волынском и полесском направлениях, по имеющейся информации, на территории республики Беларусь вооруженные силы Российской Федерации развертывают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны", – говорится в сводке, опубликованной в Facebook. 

Других деталей об этом в Генштабе не сообщают. 

На северском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Гай и Гремяч Черниговской области, также РФ обстреляла Новые Вырки Сумской области, добавили авторы релиза.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0q85N4DQK2zF8gbxgHpbpfDD2cTVJhF6vftkMX1v3aGWP1Q5aW3XXeuhA2qK8cVC7l

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.

4 августа Генеральный штаб ВСУ сообщал, что Беларусь провела проверку боевой готовности сил специальных операций. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, Волынская область, Сумская область, Генштаб ВСУ, ПВО, Черниговская область, артиллерия, война России против Украины
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