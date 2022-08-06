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В Беларуси на 15 суток арестовали певицу, спевшую в Минске на украинском языке – правозащитники

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СМИ пишут, что Герасименко не раз пела на уличных концертах
СМИ пишут, что Герасименко не раз пела на уличных концертах
Скриншот: MERIEM / YouTube

Белорусскую певицу Мерьем Герасименко, которая в Минске спела песню на украинском языке, отправили под арест. Об этом проинформировал 6 августа в Fаcebook правозащитный центр "Весна".

"Белорусской певице Мерьем Герасименко, которую задержали за песню на украинском языке, назначили 15 суток ареста. [...] Дело Мерьем рассматривал суд Центрального района Минска. От людей, находившихся с ней в одной камере, известно, что девушка уверена в себе, но двое суток после задержания не спала", – говорится в сообщении.

Правозащитники предполагают, что с певицей задержали и ее парня, но эта информация пока не подтверждена.

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Zerkalo.io писало 5 августа, что Герасименко задержали после ее уличного концерта, который прошел вечером 3 августа на террасе бара "Банки-бутылки" на улице Зыбицкой. Издание отмечает, что "это было не первое такое выступление Мерьем в баре, однако в этот раз на концерт обратили внимание пропагандисты и силовики".

В ходе концерта Герасименко пела в том числе песню "Обійми" украинской группы "Океан Ельзи".

Герасименко 28 лет, она поет в Meriem Band, выступает сольно. В 2017 году принимала участие в украинском шоу "Голос країни", к ней развернулись три тренера из четырех. Певица попала в команду Джамалы, но выбыла на этапе вокальных боев.

Контекст:

После президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, которые не признало мировое сообщество, в стране массово преследуют представителей оппозиции и всех, кто действует без согласования с властями.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, правозащитники, арест, Океан Ельзи, Минск, концерт, задержание, певица, суд, силовики
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