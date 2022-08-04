Беларусь провела проверку боевой готовности сил специальных операций – Генштаб ВСУ

"В частях сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь отмечено проведение проверки боевой готовности", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, на волынском и полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси проводят усиление охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.