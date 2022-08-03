Лубинец заявил, что коммуникации с коллегами из РФ и Беларуси у него нет, но есть "огромный перечень вопросов"

Журналист спросил, удалось ли омбудсмену наладить сотрудничество с российской коллегой, и тот ответил: "В настоящее время – нет".

То же самое Лубинец ответил на вопрос о коллеге из Беларуси.

"Сейчас мы проходим процедуру налаживания эффективной коммуникации. Я точно не хочу общения ради общения. Этого не нужно. Потому что это не будет эффективным механизмом защиты прав граждан Украины, находящихся на территории Российской Федерации и территории Республики Беларусь. Мы, если это сделаем, а я искренне верю, что мы это сделаем, но мы сделаем это с четким пониманием, для чего, какие в будущем будут результаты такого общения", – сказал он.

Омбудсмен отметил, что есть "огромный перечень вопросов".

"И возвращение, и посещение наших граждан, и четкое понимание, что наши визави будут делать визиты, будут предоставлять информацию о физическом состоянии, медицинской помощи, элементарных вещах. После этого – я уверен, что коммуникация заработает и будет иметь конкретные эффективные результаты", – объяснил Лубинец.