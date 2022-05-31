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ПОЛИТИКА

Рада уволила Денисову с должности омбудсмена Украины

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Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Денисова была с марта 2018 года
Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Денисова была с марта 2018 года
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Верховная Рада 31 мая уволила Людмилу Денисову с должности омбудсмена Украины. Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата, из них 17 – бывшие представители ликвидированной в Раде фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), отметил Гончаренко.

Нардеп опубликовал в Telegram фото результатов голосования по фракциям. Так, увольнение Денисовой поддержал 191 нардеп фракции "Слуга народа", 11 представителей депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", шесть – партии "За майбутнє", шесть – фракции "Голос", 12 – группы "Довіра" и шесть – группы "Відновлення України" (в нее вошли депутаты от бывшей фракции ОПЗЖ).

Ни одного голоса за увольнение Денисовой не дали фракции "Батьківщина" и "Европейская солидарность".

"Мы это не поддержали, потому что у Денисовой было еще девять месяцев полномочий, и это неправильно – просто по желанию снимать человека, занимающегося правами человека. Такое должностное лицо должно быть независимым и не оглядываться на политиков", – подчеркнул Гончаренко.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк добавил в Telegram, что назначения на должность омбудсмена после увольнения Денисовой "сегодня не было".

Спикер парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила 31 мая, что в Раде собрали подписи за выражение недоверия омбудсмену Денисовой.

Ее деятельность обсудили на заседании фракции, рассказал нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады Павел Фролов.

По словам нардепа, Денисова "почти не выполняла свои полномочия по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности".

"Непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом", и "изнасилований детей" на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами, лишь вредила Украине и отвлекала внимание мировых СМИ от действительных потребностей Украины", – отметил Фролов.

Контекст:

Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Денисова была с марта 2018 года.

30 мая 2022 года Денисова заявила, что получила информацию о планируемом на 31 мая увольнении ее с должности путем объявления недоверия народными депутатами Украины. По ее словам, такая команда поступила от президента Владимира Зеленского. Денисова назвала такие планы незаконными, отметив, что ее избрали сроком на пять лет.

СМИ сообщали, что на должность омбудсмена претендуют три народных депутата от "Слуги народа" – Марьяна Безуглая (недавно предлагавшая командирам дать право расстреливать подчиненных), Александр Качура и Николай Тищенко, а также уполномоченный президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая.

Теги: Верховная Рада, Украина, Людмила Денисова, депутаты, Алексей Гончаренко, парламент, омбудсмен, голосование, работа, увольнение, назначение, заседание, ОПЗЖ, Ярослав Железняк, нардеп, недоверие
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