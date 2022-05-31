Рада уволила Денисову с должности омбудсмена Украины

Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Денисова была с марта 2018 года Фото: Людмила Денісова / Facebook

За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата, из них 17 – бывшие представители ликвидированной в Раде фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), отметил Гончаренко.

Нардеп опубликовал в Telegram фото результатов голосования по фракциям. Так, увольнение Денисовой поддержал 191 нардеп фракции "Слуга народа", 11 представителей депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", шесть – партии "За майбутнє", шесть – фракции "Голос", 12 – группы "Довіра" и шесть – группы "Відновлення України" (в нее вошли депутаты от бывшей фракции ОПЗЖ).

Ни одного голоса за увольнение Денисовой не дали фракции "Батьківщина" и "Европейская солидарность".

"Мы это не поддержали, потому что у Денисовой было еще девять месяцев полномочий, и это неправильно – просто по желанию снимать человека, занимающегося правами человека. Такое должностное лицо должно быть независимым и не оглядываться на политиков", – подчеркнул Гончаренко.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк добавил в Telegram, что назначения на должность омбудсмена после увольнения Денисовой "сегодня не было".

Спикер парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила 31 мая, что в Раде собрали подписи за выражение недоверия омбудсмену Денисовой.

Ее деятельность обсудили на заседании фракции, рассказал нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады Павел Фролов.

По словам нардепа, Денисова "почти не выполняла свои полномочия по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности".

"Непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом", и "изнасилований детей" на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами, лишь вредила Украине и отвлекала внимание мировых СМИ от действительных потребностей Украины", – отметил Фролов.