В Раде собрали подписи за выражение недоверия омбудсмену Денисовой. Ее могут уволить 31 мая

Денисова сообщила 30 мая, что команда о ее увольнении с должности омбудсмена Украины поступила от президента Зеленского Фото: Людмила Денісова / Facebook

Об этом 31 мая в Telegram сообщила спикер парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"Депутаты собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой", – написала Палийчук.

Вопрос об увольнении омбудсмена должен рассмотреть парламентский комитет, а после этого его вынесут на заседание Рады.

Фракция "Слуга народа" планирует единогласно поддержать увольнение Денисовой во время пленарного заседания 31 мая, сообщил в Telegram нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады Павел Фролов.

По его словам, деятельность омбудсмена обсудили на заседании фракции.

"Единогласно решили инициировать выражение госпоже Денисовой недоверия с последующим уходом с должности в соответствии со ст. 12 закона о правовом режиме военного положения. Инициирование такого недоверия предусмотрено 1/4 конституционного состава (113+ депутатов) с безотлагательным голосованием на пленарном заседании Рады без применения процедур специальных законов о статусе таких лиц", – написал Фролов.

По словам нардепа, Денисова "почти не выполняла свои полномочия по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности".

"Непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом" и "изнасилованиях детей" на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами, лишь вредила Украине и отвлекала внимание мировых СМИ от действительных потребностей Украины, – отметил Фролов. – Уже сегодня 31 мая госпожа Денисова может быть уволена со своей должности".