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В Раде собрали подписи за выражение недоверия омбудсмену Денисовой. Ее могут уволить 31 мая

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Денисова сообщила 30 мая, что команда о ее увольнении с должности омбудсмена Украины поступила от президента Зеленского
Денисова сообщила 30 мая, что команда о ее увольнении с должности омбудсмена Украины поступила от президента Зеленского
Фото: Людмила Денісова / Facebook

В парламенте Украины собрали подписи за выражение недоверия уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой.

Об этом 31 мая в Telegram сообщила спикер парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"Депутаты собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой", – написала Палийчук.

Вопрос об увольнении омбудсмена должен рассмотреть парламентский комитет, а после этого его вынесут на заседание Рады.

Фракция "Слуга народа" планирует единогласно поддержать увольнение Денисовой во время пленарного заседания 31 мая, сообщил в Telegram нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады Павел Фролов.

По его словам, деятельность омбудсмена обсудили на заседании фракции.

"Единогласно решили инициировать выражение госпоже Денисовой недоверия с последующим уходом с должности в соответствии со ст. 12 закона о правовом режиме военного положения. Инициирование такого недоверия предусмотрено 1/4 конституционного состава (113+ депутатов) с безотлагательным голосованием на пленарном заседании Рады без применения процедур специальных законов о статусе таких лиц", – написал Фролов.

По словам нардепа, Денисова "почти не выполняла свои полномочия по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности".

"Непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом" и "изнасилованиях детей" на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами, лишь вредила Украине и отвлекала внимание мировых СМИ от действительных потребностей Украины, – отметил Фролов. – Уже сегодня 31 мая госпожа Денисова может быть уволена со своей должности".

Контекст:

Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Денисова является с марта 2018 года.

30 мая 2022 года Денисова заявила, что получила информацию о планируемом на 31 мая увольнении ее с должности путем объявления недоверия народными депутатами Украины. По ее словам, такая команда поступила от президента Владимира Зеленского. Денисова назвала такие планы незаконными, отметив, что ее избрали сроком на пять лет.

СМИ сообщали, что на должность омбудсмена претендуют три народных депутата от "Слуги народа" – Марьяна Безуглая (недавно предлагавшая командирам дать право расстреливать подчиненных), Александр Качура и Николай Тищенко, а также уполномоченный президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая.

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