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Замглавы МИД Беларуси назвал соблюдение прав человека “утопией”

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич заявил, что концепция соблюдения прав человека в международных отношениях – утопия, навязанная Западом. Об этом он сказал на пленарном заседании Пекинского форума по правам человека 27 июля. Стенограмма его выступления, опубликована на сайте МИД Беларуси.

“Предлагается в дальнейшем вести речь о десакрализации концепции прав человека в международных отношениях как утопии, не поддающейся реализации на практике. Работать над деинструментализацией международных отношений по теме прав человека, и постепенном полном переводе международного сотрудничества в формат добровольных национальных обзоров“, – сказал замминистра.

Он утверждает, что “международное измерение концепции прав человека не только не способствует глобальному достижению целей устойчивого развития, но и напротив реально тормозит его“. Амбразевич заявил, что “тема прав человека служит основой для экономических санкций и даже гибридных войн“.

Чиновник заявил, что претензии международных структур на монополию оценок действий других стран не обоснованы и субъективны.

“Любое государство априори является структурой, порожденной обществом с целью поддерживать доминирующее понятие об общественном благе, в том числе путем насилия“, – подчеркнул Амбразевич.

Контекст:

Юрий Амброзевич – замминистра иностранных дел Беларуси и бывший постоянный представитель страны при ООН.

Западные страны несколько раз вводили санкции против Беларуси за нарушения прав человека, первый раз – в 1998 году. Тогда ограничения касались 131 белорусского чиновника, включая президента Александра Лукашенко. Постепенно список был расширен до 240 физических и 32 юридических лиц. Впоследствии действие санкций трижды приостанавливалось.

С 2004 года против Беларуси также действуют санкции США.

Новый пакет санкций был введен против белорусских властей после жестокого подавления протестов граждан, не согласных с результатами президентских выборов, летом 2020 года.

Теги: Беларусь, права человека, Пекин, МИД Беларуси
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