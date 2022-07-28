Замглавы МИД Беларуси назвал соблюдение прав человека “утопией”

“Предлагается в дальнейшем вести речь о десакрализации концепции прав человека в международных отношениях как утопии, не поддающейся реализации на практике. Работать над деинструментализацией международных отношений по теме прав человека, и постепенном полном переводе международного сотрудничества в формат добровольных национальных обзоров“, – сказал замминистра.

Он утверждает, что “международное измерение концепции прав человека не только не способствует глобальному достижению целей устойчивого развития, но и напротив реально тормозит его“. Амбразевич заявил, что “тема прав человека служит основой для экономических санкций и даже гибридных войн“.

Чиновник заявил, что претензии международных структур на монополию оценок действий других стран не обоснованы и субъективны.

“Любое государство априори является структурой, порожденной обществом с целью поддерживать доминирующее понятие об общественном благе, в том числе путем насилия“, – подчеркнул Амбразевич.