Замглавы МИД Беларуси назвал соблюдение прав человека “утопией”

“Предлагается в дальнейшем вести речь о десакрализации концепции прав человека в международных отношениях как утопии, не поддающейся реализации на практике. Работать над деинструментализацией международных отношений по теме прав человека, и постепенном полном переводе международного сотрудничества в формат добровольных национальных обзоров“, – сказал замминистра.
Он утверждает, что “международное измерение концепции прав человека не только не способствует глобальному достижению целей устойчивого развития, но и напротив реально тормозит его“. Амбразевич заявил, что “тема прав человека служит основой для экономических санкций и даже гибридных войн“.
Чиновник заявил, что претензии международных структур на монополию оценок действий других стран не обоснованы и субъективны.
“Любое государство априори является структурой, порожденной обществом с целью поддерживать доминирующее понятие об общественном благе, в том числе путем насилия“, – подчеркнул Амбразевич.
Юрий Амброзевич – замминистра иностранных дел Беларуси и бывший постоянный представитель страны при ООН.
Западные страны несколько раз вводили санкции против Беларуси за нарушения прав человека, первый раз – в 1998 году. Тогда ограничения касались 131 белорусского чиновника, включая президента Александра Лукашенко. Постепенно список был расширен до 240 физических и 32 юридических лиц. Впоследствии действие санкций трижды приостанавливалось.
С 2004 года против Беларуси также действуют санкции США.
Новый пакет санкций был введен против белорусских властей после жестокого подавления протестов граждан, не согласных с результатами президентских выборов, летом 2020 года.