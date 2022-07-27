Польские дипломаты не будут встречаться с представителями России или Беларуси – МИД Польши

По его словам, такое решение власти Польши приняли, потому что это "базовый элемент [польской] политики в отношении российской агрессии".
"Мы признаем, что Россия должна быть крайне изолирована, максимально изолирована от всех международных форумов, всех форматов, в которых она может выступать", – добавил Яблонский.
Политик указал, что эта изоляция необходима потому, что президент РФ Владимир Путин строит свою политику на том, что у него есть некоторые возможности для международных контактов.
Польша последовательно поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь.
Согласно данным ООН, с начала войны страна приняла почти 5 млн беженцев из Украины. Украинцы в Польше, кроме прочего, получили права на образование, медицинское обслуживание и доступ к рынку труда.