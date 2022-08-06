Генштаб ВСУ назвал 13 направлений, на которых оккупанты пытались атаковать, но были отброшены

Оккупанты пытаются сдержать ВСУ на юге, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Отдельные подразделения врага пытались продвинуться в район западной окраины Богородичного, успеха не имели, отошли. [...] Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение на направлениях Стряповка – Бахмутское, Покровское – Соледар, Покровское – Бахмут, Владимировка – Яковлевка, Видродження – Вершина, Покровское – Вершина. На всех указанных направлениях враг получил решительный отпор украинских воинов и отошел", – говорится в сообщении.

Противник также пытался прорвать оборону ВСУ на направлениях Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Александровка – Марьинка, Кирилловка – Павловка и Пречистовка – Новомайорское, отметили в Генштабе.

"Украинские воины нанесли врагу значительные потери и отбросили назад", – подчеркнули в ВСУ.

По их данным, российские войска продолжали обстрелы из артиллерии и танков, а на ряде участков применяли боевую авиацию.

В Харьковской области, по информации Генштаба, противник активных наступательных действий не вел, а в Херсонской пытался сдержать украинскую армию, применяя в том числе авиацию и беспилотники.

Война России против Украины. Главное (обновляется)