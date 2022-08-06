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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ назвал 13 направлений, на которых оккупанты пытались атаковать, но были отброшены

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Оккупанты пытаются сдержать ВСУ на юге, отметили в Генштабе
Оккупанты пытаются сдержать ВСУ на юге, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Донецкой области российские оккупанты безуспешно предпринимали попытки вести наступательные действия против украинских военных. Об этом проинформировал 6 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Отдельные подразделения врага пытались продвинуться в район западной окраины Богородичного, успеха не имели, отошли. [...] Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение на направлениях Стряповка – Бахмутское, Покровское – Соледар, Покровское – Бахмут, Владимировка – Яковлевка, Видродження – Вершина, Покровское – Вершина. На всех указанных направлениях враг получил решительный отпор украинских воинов и отошел", – говорится в сообщении.

Противник также пытался прорвать оборону ВСУ на направлениях Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Александровка – Марьинка, Кирилловка – Павловка и Пречистовка – Новомайорское, отметили в Генштабе.

"Украинские воины нанесли врагу значительные потери и отбросили назад", – подчеркнули в ВСУ.

По их данным, российские войска продолжали обстрелы из артиллерии и танков, а на ряде участков применяли боевую авиацию.

В Харьковской области, по информации Генштаба, противник активных наступательных действий не вел, а в Херсонской пытался сдержать украинскую армию, применяя в том числе авиацию и беспилотники.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0tU9Bs7vium9Kt9BiRbATAJrbqSCYjdciwwGhuqZaQxpZo7bD1evWUzQpDhaq37F3l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, авиация, штурм, Марьинка, Соледар, Авдеевка, Красногоровка, артиллерия, вторжение, беспилотники, Пески, Спартак, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Новоселовка Вторая, Кирилловка, российские оккупанты
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