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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты получили решительный отпор при попытке наступать в Херсонской области – Генштаб ВСУ

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На юге ВСУ ведут контрнаступление
На юге ВСУ ведут контрнаступление
Фото: Мінветеранів / Facebook

Российские оккупанты безуспешно атаковали позиции украинских войск в районе села Лозовое Херсонской области, проинформировал 5 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На южнобугском направлении противник имеющимися средствами огневого поражения пытается удержать занятые позиции и не допустить создания нашими подразделениями благоприятных условий для контрнаступления. [...] Предпринял попытку наступления в направлении на Лозовое. Получил решительный отпор от украинских воинов и отошел", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что оккупанты задействовали авиацию для ударов в районе Лозового, Великого Артакового и Андреевки, а для выявления позиций подразделений ВСУ и корректировки огня артиллерии активно используют беспилотники.

"В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на поддержке сухопутной группировки, блокировке гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины", – объяснили в ВСУ.

По их данным, "в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02qc2q9e5MRf57qjmRxaJZVpYmLBKe2vw7vdKfjFCjZhXqk5ejBF1iDgq8a4govxkul

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью Вооруженных сил Украины на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня.

По состоянию на 2 августа в Херсонской области ВСУ освободили 53 населенных пункта.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, корабль, Андреевка, вторжение, беспилотники, Лозовое, ВСУ, наступление, война России против Украины, судоходство, море, российские оккупанты, контрнаступление
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