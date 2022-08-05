Оккупанты получили решительный отпор при попытке наступать в Херсонской области – Генштаб ВСУ

"На южнобугском направлении противник имеющимися средствами огневого поражения пытается удержать занятые позиции и не допустить создания нашими подразделениями благоприятных условий для контрнаступления. [...] Предпринял попытку наступления в направлении на Лозовое. Получил решительный отпор от украинских воинов и отошел", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что оккупанты задействовали авиацию для ударов в районе Лозового, Великого Артакового и Андреевки, а для выявления позиций подразделений ВСУ и корректировки огня артиллерии активно используют беспилотники.

"В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на поддержке сухопутной группировки, блокировке гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины", – объяснили в ВСУ.

По их данным, "в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования".

Война России против Украины. Главное (обновляется)