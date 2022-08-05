Оккупанты получили решительный отпор при попытке наступать в Херсонской области – Генштаб ВСУ

"На южнобугском направлении противник имеющимися средствами огневого поражения пытается удержать занятые позиции и не допустить создания нашими подразделениями благоприятных условий для контрнаступления. [...] Предпринял попытку наступления в направлении на Лозовое. Получил решительный отпор от украинских воинов и отошел", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что оккупанты задействовали авиацию для ударов в районе Лозового, Великого Артакового и Андреевки, а для выявления позиций подразделений ВСУ и корректировки огня артиллерии активно используют беспилотники.
"В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на поддержке сухопутной группировки, блокировке гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины", – объяснили в ВСУ.
По их данным, "в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью Вооруженных сил Украины на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня.
По состоянию на 2 августа в Херсонской области ВСУ освободили 53 населенных пункта.