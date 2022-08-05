Российские оккупанты пытаются оттеснить украинские войска от западной окраины Донецка – Генштаб ВСУ

"На донецком направлении враг сосредотачивает усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городами Соледар и Бахмут и оттеснить наши войска от западной окраины города Донецк", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что противник пытался захватить выгодные рубежи и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцево и Вершины, но успеха не добился и вынужден был отойти.

"На авдеевском направлении [...] враг безуспешно пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Пески. [...] Украинские воины успешно отразили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать", – объяснили в ВСУ.

По их данным, оккупанты продолжают вести обстрелы из артиллерии и танков, применяют авиацию и используют беспилотники.

Война России против Украины. Главное (обновляется)