Российские оккупанты пытаются оттеснить украинские войска от западной окраины Донецка – Генштаб ВСУ

"На донецком направлении враг сосредотачивает усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городами Соледар и Бахмут и оттеснить наши войска от западной окраины города Донецк", – говорится в сообщении.
В Генштабе рассказали, что противник пытался захватить выгодные рубежи и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцево и Вершины, но успеха не добился и вынужден был отойти.
"На авдеевском направлении [...] враг безуспешно пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Пески. [...] Украинские воины успешно отразили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать", – объяснили в ВСУ.
По их данным, оккупанты продолжают вести обстрелы из артиллерии и танков, применяют авиацию и используют беспилотники.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.
В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.