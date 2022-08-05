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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты пытаются оттеснить украинские войска от западной окраины Донецка – Генштаб ВСУ

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В ВСУ рассказали, что противник пытался захватить выгодные рубежи
В ВСУ рассказали, что противник пытался захватить выгодные рубежи
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На востоке Украины российские оккупанты пытаются сдержать украинские войска и на ряде направлений атаковать. Об этом проинформировал 5 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На донецком направлении враг сосредотачивает усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городами Соледар и Бахмут и оттеснить наши войска от западной окраины города Донецк", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что противник пытался захватить выгодные рубежи и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцево и Вершины, но успеха не добился и вынужден был отойти.

"На авдеевском направлении [...] враг безуспешно пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Пески. [...] Украинские воины успешно отразили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать", – объяснили в ВСУ.

По их данным, оккупанты продолжают вести обстрелы из артиллерии и танков, применяют авиацию и используют беспилотники.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02qc2q9e5MRf57qjmRxaJZVpYmLBKe2vw7vdKfjFCjZhXqk5ejBF1iDgq8a4govxkul

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Донецк, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, оккупация, авиация, Марьинка, Соледар, Авдеевка, Красногоровка, артиллерия, вторжение, беспилотники, Пески, Зайцево, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, войска, российские оккупанты
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