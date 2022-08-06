Украинские военные за сутки уничтожили 250 оккупантов и 10 российских танков – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 250 захватчиков.
Другие потери оккупантов составили:
- танков – 1802 (+10);
- боевых бронированных машин – 4051 (+19);
- артиллерийских систем – 955 (+5);
- РСЗО – 260;
- средств ПВО – 127 (+4);
- самолетов – 223;
- вертолетов – 191;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 744 (+2);
- крылатых ракет – 182;
- кораблей/катеров – 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2970 (+6);
- специальной техники – 85 (+2).
"Наибольшие потери противник понес на донецком направлении. Данные уточняются", – сообщили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.