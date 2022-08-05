"Орки носятся по всему городу с полными от страха штанами". ВСУ ударили по складу оккупантов в Новой Каховке

"В Новой Каховке раздался мощный взрыв. Прямое попадание в очередной склад "гуманитарки". Орки носятся по всему городу с выпученными глазами и полными от страха штанами", – говорится в сообщении.

Оккупанты проводят в Новой Каховке постоянные проверки местных жителей.

"Ищут панически тех, кто предоставляет информацию, а оно не работает, потому что орков ненавидят почти все. И куда бы они в очередной раз ни спрятали свое дерьмо, его найдут и уничтожат!" – подчеркнули в ВСУ.

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