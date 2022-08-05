"Орки носятся по всему городу с полными от страха штанами". ВСУ ударили по складу оккупантов в Новой Каховке

"В Новой Каховке раздался мощный взрыв. Прямое попадание в очередной склад "гуманитарки". Орки носятся по всему городу с выпученными глазами и полными от страха штанами", – говорится в сообщении.
Оккупанты проводят в Новой Каховке постоянные проверки местных жителей.
"Ищут панически тех, кто предоставляет информацию, а оно не работает, потому что орков ненавидят почти все. И куда бы они в очередной раз ни спрятали свое дерьмо, его найдут и уничтожат!" – подчеркнули в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По информации Генштаба ВСУ на 18 июля, с начала полномасштабного вторжения РФ авиация ВСУ нанесла по оккупантам более 1750 групповых авиаударов, и они продолжаются.
4 августа замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что авиация Вооруженных сил Украины за последнюю неделю нанесла удары по семи складам боеприпасов российских оккупантов.