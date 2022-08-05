СБУ задержала коллаборанта, который призывал оккупантов ударить ракетами по памятнику Бандере во Львове

"Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум сторонникам путинизма, которые призывали к войне. В соцсетях они активно поддерживали агрессию против нашего государства и призывали украинцев присоединяться к оккупационным властям страны-агрессоры", – говорится в сообщении.
В ходе сбора доказательной базы оперативники установили, что кроме распространения деструктивной пропаганды, один из подозреваемых вел переписку с действующим боевиком "ДНР". В частности, предатель призывал российских оккупантов ударить ракетами по памятнику лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере во Львове и предоставил захватчикам координаты объекта.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.