СБУ задержала коллаборанта, который призывал оккупантов ударить ракетами по памятнику Бандере во Львове

"Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум сторонникам путинизма, которые призывали к войне. В соцсетях они активно поддерживали агрессию против нашего государства и призывали украинцев присоединяться к оккупационным властям страны-агрессоры", – говорится в сообщении.

В ходе сбора доказательной базы оперативники установили, что кроме распространения деструктивной пропаганды, один из подозреваемых вел переписку с действующим боевиком "ДНР". В частности, предатель призывал российских оккупантов ударить ракетами по памятнику лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере во Львове и предоставил захватчикам координаты объекта.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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