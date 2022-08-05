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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала коллаборанта, который призывал оккупантов ударить ракетами по памятнику Бандере во Львове

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Предатель предоставил российским захватчикам координаты памятника Бандере
Предатель предоставил российским захватчикам координаты памятника Бандере
Фото: tyzhden.ua

Служба безопасности Украины задержала двух коллаборантов, которые публично призывали Россию к ведению агрессивной войны против Украины. Об этом 5 августа в Facebook сообщило управление СБУ во Львовской области.

"Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум сторонникам путинизма, которые призывали к войне. В соцсетях они активно поддерживали агрессию против нашего государства и призывали украинцев присоединяться к оккупационным властям страны-агрессоры", – говорится в сообщении.

В ходе сбора доказательной базы оперативники установили, что кроме распространения деструктивной пропаганды, один из подозреваемых вел переписку с действующим боевиком "ДНР". В частности, предатель призывал российских оккупантов ударить ракетами по памятнику лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере во Львове и предоставил захватчикам координаты объекта.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

https://www.facebook.com/ssu.lviv/posts/pfbid02VG1u5LtJiTbcM2Rtt57dJpnKwgdqAPLEvYe4ExiBYEt4kqHovnP4JFmwKVVWXGhtl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

Теги: Россия, Львов, СБУ, Украина, пропаганда, агрессия, война России против Украины, подозрение, Служба безопасности Украины, коллаборационизм
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