Оккупанты сосредотачивают свои силы для наступления на бахмутском и авдеевском направлениях – Генштаб ВСУ

"На донецком направлении враг ведет наступательную операцию, основные усилия сосредотачивает на бахмутском и авдеевском направлениях. Применяет штурмовую и армейскую авиацию", – говорится в сообщении.
На бахмутском направлении оккупанты из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали районы населенных пунктов Бахмутское, Торецк, Белогоровка, Краснополовка, Пивничное и Вершина. Возле Зайцево, Соледара, Бахмута и Берестового противник нанес авиаудары.
Наступательные бои захватчиков в направлениях Яковлевка – Вершина и Кодема – Зайцево успеха не имели, противник отошел.
В то же время оккупанты ведут наступление в направлении на Бахмут, там продолжаются боевые действия.
На авдеевском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Нью-Йорка, Первомайского, Водяного и Опытного.
Захватчики нанесли авиационные удары возле Новоградского, Павловки и Пречистовки, а также вели безуспешное наступление в направлении Лозовое – Невельское.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.