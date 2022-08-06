Оккупанты сосредотачивают свои силы для наступления на бахмутском и авдеевском направлениях – Генштаб ВСУ

"На донецком направлении враг ведет наступательную операцию, основные усилия сосредотачивает на бахмутском и авдеевском направлениях. Применяет штурмовую и армейскую авиацию", – говорится в сообщении.

На бахмутском направлении оккупанты из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали районы населенных пунктов Бахмутское, Торецк, Белогоровка, Краснополовка, Пивничное и Вершина. Возле Зайцево, Соледара, Бахмута и Берестового противник нанес авиаудары.

Наступательные бои захватчиков в направлениях Яковлевка – Вершина и Кодема – Зайцево успеха не имели, противник отошел.

В то же время оккупанты ведут наступление в направлении на Бахмут, там продолжаются боевые действия.

На авдеевском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Нью-Йорка, Первомайского, Водяного и Опытного.

Захватчики нанесли авиационные удары возле Новоградского, Павловки и Пречистовки, а также вели безуспешное наступление в направлении Лозовое – Невельское.

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