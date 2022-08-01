Гайдай: Россияне каждый день пытаются развить наступление на Бахмут, но уже почти месяц не в состоянии оккупировать небольшую часть Луганской области

"Россияне каждый день пытаются развить наступление на Бахмут, но оккупировать небольшую часть Луганской области уже почти месяц не в состоянии", – написал Гайдай.
Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины крепко держат оборону оставшейся части региона, поэтому врагу практически не удалось продвинуться на этом направлении.
"Оккупанты были уверены в скорой и легкой победе, меняли даты победы, но уже 1 августа, а отчитываться им не о чем. Пока численный состав и характер действий группировки противника остаются без особых изменений. То есть тактика та же, что и в боях в Луганской области. Пехоту они пополняют из числа мобилизованных, как вот из Алчевска, где раздают повестки в торговых заведениях и маршрутках. Большинство из них понимают, что не вернутся, но у них нет выбора, как и денег тоже не будет", – отметил глава ОВА.
По его словам, 31 июля в Луганской области россияне семь раз обстреливали населенные пункты и позиции украинских войск из ствольной артиллерии и минометов. Четыре раза противник использовал установки залпового огня.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села Луганской области, говорил Гайдай.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.