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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: Россияне каждый день пытаются развить наступление на Бахмут, но уже почти месяц не в состоянии оккупировать небольшую часть Луганской области

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Гайдай: Оккупанты были уверены в скорой и легкой победе, меняли даты победы, но уже 1 августа, а отчитываться им не о чем
Гайдай: Оккупанты были уверены в скорой и легкой победе, меняли даты победы, но уже 1 августа, а отчитываться им не о чем
Фото: Луганська ОВА/Гайдай Сергій / Telegram

Российским захватчикам, несмотря на многочисленные попытки, не удается полностью оккупировать Луганскую область. Об этом 1 августа в Telegram заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне каждый день пытаются развить наступление на Бахмут, но оккупировать небольшую часть Луганской области уже почти месяц не в состоянии", – написал Гайдай.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины крепко держат оборону оставшейся части региона, поэтому врагу практически не удалось продвинуться на этом направлении.

"Оккупанты были уверены в скорой и легкой победе, меняли даты победы, но уже 1 августа, а отчитываться им не о чем. Пока численный состав и характер действий группировки противника остаются без особых изменений. То есть тактика та же, что и в боях в Луганской области. Пехоту они пополняют из числа мобилизованных, как вот из Алчевска, где раздают повестки в торговых заведениях и маршрутках. Большинство из них понимают, что не вернутся, но у них нет выбора, как и денег тоже не будет", – отметил глава ОВА.

По его словам, 31 июля в Луганской области россияне семь раз обстреливали населенные пункты и позиции украинских войск из ствольной артиллерии и минометов. Четыре раза противник использовал установки залпового огня.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июляПод контролем украинских военных остаются два села Луганской области, говорил Гайдай.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Вооруженные силы Украины, Алчевск, артиллерия, Сергей Гайдай, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут
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