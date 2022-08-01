Гайдай: Россияне каждый день пытаются развить наступление на Бахмут, но уже почти месяц не в состоянии оккупировать небольшую часть Луганской области

Гайдай: Оккупанты были уверены в скорой и легкой победе, меняли даты победы, но уже 1 августа, а отчитываться им не о чем Фото: Луганська ОВА/Гайдай Сергій / Telegram

"Россияне каждый день пытаются развить наступление на Бахмут, но оккупировать небольшую часть Луганской области уже почти месяц не в состоянии", – написал Гайдай.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины крепко держат оборону оставшейся части региона, поэтому врагу практически не удалось продвинуться на этом направлении.

"Оккупанты были уверены в скорой и легкой победе, меняли даты победы, но уже 1 августа, а отчитываться им не о чем. Пока численный состав и характер действий группировки противника остаются без особых изменений. То есть тактика та же, что и в боях в Луганской области. Пехоту они пополняют из числа мобилизованных, как вот из Алчевска, где раздают повестки в торговых заведениях и маршрутках. Большинство из них понимают, что не вернутся, но у них нет выбора, как и денег тоже не будет", – отметил глава ОВА.

По его словам, 31 июля в Луганской области россияне семь раз обстреливали населенные пункты и позиции украинских войск из ствольной артиллерии и минометов. Четыре раза противник использовал установки залпового огня.

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