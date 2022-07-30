В Луганской области силы сопротивления усложнили оккупантам подвоз боеприпасов по железной дороге – Гайдай

Оккупантам теперь сложнее будет подвозить боеприпасы на фронт, отметил Гайдай Фото: depositphotos.com

"Подвоз по железной дороге боеприпасов для рашистов на фронт теперь затруднен. Этой ночью "добрые люди" уничтожили "шкафчик" управления железнодорожной дорогой возле оккупированного Сватово. Неизвестные патриоты сожгли распределительную коробку, управляющую светофорами, переездами, также от нее зависит и само питание железной дороги", – написал он.

По словам Гайдая, раньше оккупанты использовали железную дорогу в Луганской области для подвоза боеприпасов на фронт.

"Склады взлетают в воздух, железная дорога теперь в спящем режиме… Не везет оккупантам. Спасибо нашим за сопротивление", – заявил глава ОВА.

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