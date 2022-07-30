В Луганской области силы сопротивления усложнили оккупантам подвоз боеприпасов по железной дороге – Гайдай

"Подвоз по железной дороге боеприпасов для рашистов на фронт теперь затруднен. Этой ночью "добрые люди" уничтожили "шкафчик" управления железнодорожной дорогой возле оккупированного Сватово. Неизвестные патриоты сожгли распределительную коробку, управляющую светофорами, переездами, также от нее зависит и само питание железной дороги", – написал он.
По словам Гайдая, раньше оккупанты использовали железную дорогу в Луганской области для подвоза боеприпасов на фронт.
"Склады взлетают в воздух, железная дорога теперь в спящем режиме… Не везет оккупантам. Спасибо нашим за сопротивление", – заявил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
Сейчас противник пытается полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе, говорил Гайдай.