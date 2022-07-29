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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оборот денег на уровне советской "сберкассы" и дефицит питьевой воды. Гайдай рассказал о ситуации на оккупированной территории Луганской области

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Оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область
Оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

На оккупированной территории Луганской области ухудшается гуманитарная ситуация. Об этом 29 июля в Telegram заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Кременная, Попасная, Рубежное, большая его часть, были захвачены три месяца назад. С тех пор в этих городах не установлен ни один банкомат, не работают и уцелевшие после вторжения России. Никто даже не пытается их перепрограммировать. Аналогичная ситуация и в Лисичанске с Северодонецком. Да, во всех этих городах пытаются показательно организовать выдачу пенсий, однако исключительно наличными по почте", – отметил глава ОВА.

По его словам, об открытии банков не идет и речи.

"То есть пенсионер добровольно делится с оккупантом своими персональными данными и даже не знает, будут ли выдавать эти наличные после так называемого "референдума" в сентябре", – пояснил Гайдай.

Он подчеркнул, что российские захватчики не в состоянии восстановить не только водо-, газо- и электроснабжение, но даже интернет связь для работы банковской системы, поэтому на оккупированных территориях области "оборот денег на уровне советской "сберкассы".

"В каждом населенном пункте, пока мы их контролировали, после разрушения системы водоснабжения сотрудники ГСЧС до последнего занимались подвозом воды – и питьевой, и технической. Адресно доставляли по несколько десятков тонн в день. В каждый двор, на каждую улицу, где позволяла ситуация. Оккупационные власти пообещали быстро отремонтировать все то, что сами и уничтожили, но проходит месяц за месяцем, а в городах только устанавливают емкости для наполнения технической водой. Нужно прийти, отстоять очередь и, возможно, удастся вернуться домой не с пустыми руками. Питьевая вода – вообще дефицит", – резюмировал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Сейчас противник пытается полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе, говорил Гайдай.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, оккупация, дефицит, Северодонецк, вода, Лисичанск, Рубежное, электроснабжение, Попасная, Сергей Гайдай, ВСУ, банкомат, питьевая вода, война России против Украины, Кременная, пенсия
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