США ответят быстро и сурово на попытку РФ аннексировать оккупированные территории Украины – миссия США при НАТО

"Нам известен следующий шаг России. Россия закладывает основу для аннексии оккупированных украинских территорий, что является прямым нарушением суверенитета Украины. Если Россия продолжит реализацию своих планов аннексии, мы ответим быстро и строго вместе с нашими союзниками и партнерами", – говорится в заявлении.

Контекст:

В Минобороны Украины сообщили 24 июня, что РФ планирует провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 29 июня подтвердил наличие у оккупантов планов на проведение "референдума" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября. На эту же дату ожидается "референдум" и в Луганской области.

По информации СМИ, "голосование" оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.

20 июля координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил: США располагают информацией о том, что Россия планирует аннексию украинских территорий (Донецкой, Луганской и частично Херсонской и Запорожской областей) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом. Он предупредил, что США вместе с союзниками и партнерами ответят на такие действия РФ.

26 июля в СБУ сообщили, что Россия начала активную фазу подготовки к фейковому "референдуму" для незаконной аннексии временно оккупированных территорий востока Украины.