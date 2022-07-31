Оккупанты 30 июля нанесли авиаудары вблизи семи городов и сел на границе Луганской и Донецкой областей – Гайдай

"Враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение ради наступления на Бахмут и близлежащие населенные пункты на границе Луганщины и Донетчины. Пехоту россиян поддерживают штурмовая и армейская авиация. Так, вблизи семи городов и сел в течение 30 июля зафиксированы авиаудары", – написал Гайдай.
Он отметил, что противник сосредотачивает усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры, оставляя населенные пункты без газа и света.
Также враг обстреливает позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения. В частности, оккупанты нанесли четыре ракетных удара, провели 15 артиллерийских обстрелов, еще три – с применением минометов, пять раз врагом использованы системы залпового огня, проведены три танковые атаки.
"Россияне хотят сковать действия обороны, чтобы у нас не было возможности проводить ротацию или усиливать другие направления", – пояснил Гайдай.
Он отметил, что бойцы ВСУ 30 июля обнаружили и обезвредили одну из разведывательных групп россиян.
По его словам, авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия по поддержке действий наземных группировок, однако наступление врага отбито сразу по нескольким направлениям.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 2 июля.