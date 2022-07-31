Оккупанты 30 июля нанесли авиаудары вблизи семи городов и сел на границе Луганской и Донецкой областей – Гайдай

В результате действий российских оккупантов населенные пункты на Донбассе остаются без газа и света Фото: Луганська ОВА/Гайдай Сергій / Telegram

"Враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение ради наступления на Бахмут и близлежащие населенные пункты на границе Луганщины и Донетчины. Пехоту россиян поддерживают штурмовая и армейская авиация. Так, вблизи семи городов и сел в течение 30 июля зафиксированы авиаудары", – написал Гайдай.

Он отметил, что противник сосредотачивает усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры, оставляя населенные пункты без газа и света.

Также враг обстреливает позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения. В частности, оккупанты нанесли четыре ракетных удара, провели 15 артиллерийских обстрелов, еще три – с применением минометов, пять раз врагом использованы системы залпового огня, проведены три танковые атаки.

"Россияне хотят сковать действия обороны, чтобы у нас не было возможности проводить ротацию или усиливать другие направления", – пояснил Гайдай.

Он отметил, что бойцы ВСУ 30 июля обнаружили и обезвредили одну из разведывательных групп россиян.

По его словам, авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия по поддержке действий наземных группировок, однако наступление врага отбито сразу по нескольким направлениям.