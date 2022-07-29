Число жертв удара оккупантов по Краматорску возросло до двух – ГСЧС

В Краматорске спасатели завершили разбор завалов дома после обстрела со стороны российских войск Фото: ДСНС України / Telegram

"Всего в результате обстрела погибли два человека и пострадали пятеро, из них два спасателя, которые доставлены в больницу", – сообщили в ГСЧС, добавив, что работы на месте завалов жилого дома завершены.

Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Краматорску утром 29 июля. Предварительно сообщалось об одном погибшем и пятерых раненых, двух полностью разрушенных частных домах и 21 поврежденном.