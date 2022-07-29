Число жертв удара оккупантов по Краматорску возросло до двух – ГСЧС

"Всего в результате обстрела погибли два человека и пострадали пятеро, из них два спасателя, которые доставлены в больницу", – сообщили в ГСЧС, добавив, что работы на месте завалов жилого дома завершены.
Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Краматорску утром 29 июля. Предварительно сообщалось об одном погибшем и пятерых раненых, двух полностью разрушенных частных домах и 21 поврежденном.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили войска на востоке Украины. Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 2 июля.
Краматорск находится под регулярными атаками россиян.
14 июля российские военные нанесли авиаудары по промзоне города, 15 июля они снова атаковали Краматорск, 16-го и 18-го июля мэр города также сообщал об обстрелах.
19 июля один из авиаракетных ударов пришелся по заводам, вторым были повреждены десять многоэтажек в центральной части города. Один человек погиб, шестеро были ранены.
21 июля захватчики нанесли удар по Краматорску из ракетного комплекса "Искандер". Удар пришелся по частному сектору, были разрушены 85 домов, а также пятиэтажка и школа, где были люди. Под завалами погибли три человека.
В ночь на 25 июля российские военные обстреляли Краматорск из РСЗО.