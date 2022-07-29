Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, есть жертвы

"Ракетный удар по Краматорску. Серьезные разрушения домов в частном секторе поселка Беленькое", – написал он.

На месте работают специалисты взрывотехнических служб, пожарные и спасатели.

Позже Гончаренко сообщил, что среди мирного населения есть раненые.

"Есть раненые среди гражданских, уже известно о троих. Спасательные работы продолжаются", – написал мэр.

Позднее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что известно об одном погибшем и пятерых раненых в результате атаки. По его информации, два частных дома разрушены полностью, 21 поврежден.

"Эти цифры еще могут измениться", – добавил он и вновь призвал жителей региона эвакуироваться.

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