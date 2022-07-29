Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, есть жертвы

"Ракетный удар по Краматорску. Серьезные разрушения домов в частном секторе поселка Беленькое", – написал он.
На месте работают специалисты взрывотехнических служб, пожарные и спасатели.
Позже Гончаренко сообщил, что среди мирного населения есть раненые.
"Есть раненые среди гражданских, уже известно о троих. Спасательные работы продолжаются", – написал мэр.
Позднее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что известно об одном погибшем и пятерых раненых в результате атаки. По его информации, два частных дома разрушены полностью, 21 поврежден.
"Эти цифры еще могут измениться", – добавил он и вновь призвал жителей региона эвакуироваться.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили войска на востоке Украины. Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 2 июля.
Краматорск находится под регулярными атаками россиян.
14 июля российские военные нанесли авиаудары по промзоне города, 15 июля они снова атаковали Краматорск, 16-го и 18-го июля мэр города также сообщал об обстрелах.
19 июля один из авиаракетных ударов пришелся по заводам, вторым были повреждены десять многоэтажек в центральной части города. Один человек погиб, шестеро были ранены.
21 июля захватчики нанесли удар по Краматорску из ракетного комплекса "Искандер". Удар пришелся по частному сектору, были разрушены 85 домов, а также пятиэтажка и школа, где были люди. Под завалами погибли три человека.
В ночь на 25 июля российские военные обстреляли Краматорск из РСЗО.