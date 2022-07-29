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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, есть жертвы

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Удар россиян пришелся по частному сектору
Удар россиян пришелся по частному сектору
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты утром 29 июля нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Об этом сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко. На момент публикации известно об одном погибшем и пятерых раненых.

"Ракетный удар по Краматорску. Серьезные разрушения домов в частном секторе поселка Беленькое", – написал он.

На месте работают специалисты взрывотехнических служб, пожарные и спасатели.

Позже Гончаренко сообщил, что среди мирного населения есть раненые.

"Есть раненые среди гражданских, уже известно о троих. Спасательные работы продолжаются", – написал мэр. 

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid02uvmsicYtZtzucsy8i166XVYfcGduYusrKGWQwdTbNM6W3DWubSxxbF3yoK4e8w4tl

Позднее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что известно об одном погибшем и пятерых раненых в результате атаки. По его информации, два частных дома разрушены полностью, 21 поврежден.

"Эти цифры еще могут измениться", – добавил он и вновь призвал жителей региона эвакуироваться.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили войска на востоке Украины. Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 2 июля.

Краматорск находится под регулярными атаками россиян. 

14 июля российские военные нанесли авиаудары по промзоне города, 15 июля они снова атаковали Краматорск16-го и 18-го июля мэр города также сообщал об обстрелах. 

19 июля один из авиаракетных ударов пришелся по заводам, вторым были повреждены десять многоэтажек в центральной части города. Один человек погиб, шестеро были ранены. 

21 июля захватчики нанесли удар по Краматорску из ракетного комплекса "Искандер". Удар пришелся по частному сектору, были разрушены 85 домов, а также пятиэтажка и школа, где были люди. Под завалами погибли три человека

В ночь на 25 июля российские военные обстреляли Краматорск из РСЗО

Теги: Донецкая область, Краматорск, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, погибшие, Павел Кириленко, Александр Гончаренко
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