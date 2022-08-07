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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ вела наступление в направлении Песков и Авдеевки, но отступила – Генштаб ВСУ

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ВСУ отбивают атаки врага на ряде направлений
ВСУ отбивают атаки врага на ряде направлений
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска в течение прошлых суток вели наступление в нескольких направлениях на Донбассе, говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в Facebook 7 августа. Согласно сообщению, успеха ни на одном из направлений оккупанты не добились.

В сводке сказано, что на славянском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии ряд населенных пунктов и использовали средства радиоэлектронной борьбы, вели там наступление в районе Богородичного и Долины, успеха не добились. 

"На краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Карповка, Северск, Верхнекаменское, Переездное, Григоровка, Донецкое, Райгородок, Звановка и Ивано-Дарьевка. Самолетами штурмовой авиации оккупанты нанесли авиаудару возле Спорного. Враг пытался провести наступление в районе Верхнекаменского, успеха не имел, отошел", – говорится в сообщении. 

Россияне обстреливали также населенные пункты на бахмутском направлении, по Бахмуту и Зайцево нанесли авиаудары. 

"Враг вел штурмовые действия на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Видродження – Вершина, Новолуганское – Зайцево. Украинские воины удержали позиции и отбросили оккупантов назад. Противник продолжает ведение наступательных действий на направлениях Новолуганское – Кодема, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево, боевые действия продолжаются", – говорится в сводке. 

На авдеевском направлении оккупанты обстреливали населенные пункты из танков, реактивной и ствольной артиллерии, наносили авиаудары. 

Армия РФ вела там наступательные бои в направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, не имела успеха и отошла, сказано в сводке.

Скриншот: google.com
Скриншот: google.com

"На новопавловском и запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Полтавка, Степное, Трудовое, Новомихайловка, Белогорье, Новоандреевка, Новополь, Владимировка, Новоселка, Малая Токмачка, Времивка, Орехов, Зализничное, тепногорск, Темировка, Чаривне. Вражеская авиация действовала неподалеку от Веселого, Новоданиловки, Малых Щербаков и Новоселки. На южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по линии столкновения и в глубине обороны, пытаясь удержать занятые позиции. Наносил авиаудары вблизи Андреевки, Белогорки и Большого Артакового. Вел интенсивную воздушную разведку БПЛА", – добавили авторы сообщения. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0q85N4DQK2zF8gbxgHpbpfDD2cTVJhF6vftkMX1v3aGWP1Q5aW3XXeuhA2qK8cVC7l

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, Краматорск, Авдеевка, Красногоровка, Андреевка, Пески, Григоровка, Орехово, война России против Украины, Новомихайловка, Новобахмутовка, Бахмут
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