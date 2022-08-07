РФ вела наступление в направлении Песков и Авдеевки, но отступила – Генштаб ВСУ

В сводке сказано, что на славянском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии ряд населенных пунктов и использовали средства радиоэлектронной борьбы, вели там наступление в районе Богородичного и Долины, успеха не добились.

"На краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Карповка, Северск, Верхнекаменское, Переездное, Григоровка, Донецкое, Райгородок, Звановка и Ивано-Дарьевка. Самолетами штурмовой авиации оккупанты нанесли авиаудару возле Спорного. Враг пытался провести наступление в районе Верхнекаменского, успеха не имел, отошел", – говорится в сообщении.

Россияне обстреливали также населенные пункты на бахмутском направлении, по Бахмуту и Зайцево нанесли авиаудары.

"Враг вел штурмовые действия на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Видродження – Вершина, Новолуганское – Зайцево. Украинские воины удержали позиции и отбросили оккупантов назад. Противник продолжает ведение наступательных действий на направлениях Новолуганское – Кодема, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево, боевые действия продолжаются", – говорится в сводке.

На авдеевском направлении оккупанты обстреливали населенные пункты из танков, реактивной и ствольной артиллерии, наносили авиаудары.

Армия РФ вела там наступательные бои в направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, не имела успеха и отошла, сказано в сводке.

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"На новопавловском и запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Полтавка, Степное, Трудовое, Новомихайловка, Белогорье, Новоандреевка, Новополь, Владимировка, Новоселка, Малая Токмачка, Времивка, Орехов, Зализничное, тепногорск, Темировка, Чаривне. Вражеская авиация действовала неподалеку от Веселого, Новоданиловки, Малых Щербаков и Новоселки. На южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по линии столкновения и в глубине обороны, пытаясь удержать занятые позиции. Наносил авиаудары вблизи Андреевки, Белогорки и Большого Артакового. Вел интенсивную воздушную разведку БПЛА", – добавили авторы сообщения.

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