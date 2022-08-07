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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: За эту неделю ВСУ и разведка добились мощных результатов по уничтожению логистики российской армии

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Зеленский: Делаем все, чтобы получить еще больше эффективного и современного оружия
Зеленский: Делаем все, чтобы получить еще больше эффективного и современного оружия
Фото: president.gov.ua

Российские оккупанты, зная, что проигрывают украинцам в прямых боях, делают ставку на артиллерию и тотальные обстрелы, но и в таких условиях ВСУ сдерживают их на Донбассе, в Харьковской и Николаевской областях, отметил президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал 6 августа в вечернем обращении, опубликованном Офисом президента.

"За эту неделю Вооруженные силы Украины и наша разведка добились мощных результатов по уничтожению логистики российской армии, тыловых баз оккупантов. И каждый удар по складам боеприпасов врага, по их командным пунктам, по скоплениям российской техники спасает жизнь всех нас, жизнь украинских военных и гражданских", – сказал он.

Президент поблагодарил партнеров, которые поставляют Украине необходимое оружие. Он отметил, что, в частности, на этой неделе был согласован очередной пакет поддержки от США, содержащий и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

"Большое спасибо. Все они используются максимально точно и с пользой для общей стратегии нашей обороны. Делаем все, чтобы получить еще больше эффективного и современного оружия", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что на этой неделе удалось возобновить морской экспорт украинской агропродукции. По мнению Зеленского, еще "очень рано давать общие оценки процесса". В то же время, отметил он, возобновление работы портов позитивно для Украины и ее партнеров, а если партнеры гарантируют безопасность поставок, это действительно решит глобальный продовольственный кризис.

"Однако ключевой риск – риск безопасности – до сих пор не снят. Угроза российских провокаций и терактов остается. Это должны осознавать все", – подчеркнул президент.

Зеленский также напомнил, что восстановление морского экспорта стало возможным благодаря прежде всего украинским воинам, которые защищают Одесскую область и обеспечили освобождение острова Змеиного.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 и HIMARS с ракетами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

25 июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.

4 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что за неделю украинские военные уничтожили с помощью HIMARS и MLRS 10 пунктов управления оккупантов, около 15 складов и логистических баз.

Теги: вооружение, экспорт, военная помощь, боеприпасы, РСЗО, артиллерия, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, зерно, HIMARS
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