Зеленский: За эту неделю ВСУ и разведка добились мощных результатов по уничтожению логистики российской армии

Зеленский: Делаем все, чтобы получить еще больше эффективного и современного оружия Фото: president.gov.ua

"За эту неделю Вооруженные силы Украины и наша разведка добились мощных результатов по уничтожению логистики российской армии, тыловых баз оккупантов. И каждый удар по складам боеприпасов врага, по их командным пунктам, по скоплениям российской техники спасает жизнь всех нас, жизнь украинских военных и гражданских", – сказал он.

Президент поблагодарил партнеров, которые поставляют Украине необходимое оружие. Он отметил, что, в частности, на этой неделе был согласован очередной пакет поддержки от США, содержащий и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

"Большое спасибо. Все они используются максимально точно и с пользой для общей стратегии нашей обороны. Делаем все, чтобы получить еще больше эффективного и современного оружия", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что на этой неделе удалось возобновить морской экспорт украинской агропродукции. По мнению Зеленского, еще "очень рано давать общие оценки процесса". В то же время, отметил он, возобновление работы портов позитивно для Украины и ее партнеров, а если партнеры гарантируют безопасность поставок, это действительно решит глобальный продовольственный кризис.

"Однако ключевой риск – риск безопасности – до сих пор не снят. Угроза российских провокаций и терактов остается. Это должны осознавать все", – подчеркнул президент.

Зеленский также напомнил, что восстановление морского экспорта стало возможным благодаря прежде всего украинским воинам, которые защищают Одесскую область и обеспечили освобождение острова Змеиного.

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