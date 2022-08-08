"Темп огня – 1100 выстрелов в минуту". ОК "Юг" показало возможности первых немецких гаубиц Gepard

Gepard поражают цель на расстоянии от 100 м до 4 км Фото: ЕРА

Установки базируются на шасси танка Leopard 1, говорится в сообщении. На башне установлены две 35 мм пушки Oerlikon KDA и два радара, фиксирующих цель на расстоянии до 15 км.

По данным ОК "ЮГ", основной боекомплект гаубиц составляет 320 снарядов для поражения воздушных целей, темп огня – 1100 выстрелов в минуту.

Gepard поражают цель на расстоянии от 100 м до 4 км, информируют военные. Гаубицы будут использоваться для защиты важных инфраструктурных объектов от атак вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах.

О том, что Германия передала Украине первые три немецкие зенитки Gepard, 25 июля рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Всего, по словам министра, Германия поставит 15 таких установок.