"Темп огня – 1100 выстрелов в минуту". ОК "Юг" показало возможности первых немецких гаубиц Gepard

Установки базируются на шасси танка Leopard 1, говорится в сообщении. На башне установлены две 35 мм пушки Oerlikon KDA и два радара, фиксирующих цель на расстоянии до 15 км.
По данным ОК "ЮГ", основной боекомплект гаубиц составляет 320 снарядов для поражения воздушных целей, темп огня – 1100 выстрелов в минуту.
Gepard поражают цель на расстоянии от 100 м до 4 км, информируют военные. Гаубицы будут использоваться для защиты важных инфраструктурных объектов от атак вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах.
О том, что Германия передала Украине первые три немецкие зенитки Gepard, 25 июля рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Всего, по словам министра, Германия поставит 15 таких установок.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн