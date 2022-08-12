Арестович: С середины декабря Украина начала скрытое развертывание Вооруженных сил в Херсонской области. Но там очень много было перекупленных, они сорвали оборону

"[Юг] – наиболее болезненная точка – президент лично принимал участие в специальных учениях по югу... Да, в Херсоне. Это была открытая информация. Это не великая тайна. Он ездил туда. Там были просчитаны все варианты. Это было признано наиболее уязвимым направлением", – сказал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что на том направлении "был принят ряд мер, они реально начали осуществляться главнокомандованием, спецслужбами".

"Но россияне как раз на юге постарались. Там очень много было перекупленных, заагентуренных. И эти товарищи, которые далеко еще не все названы и не все найдены, сорвали защиту юга. А по югу готовились принципиально, уделялось огромное внимание. [...] Кроме того, где-то с середины декабря началась серия командно-штабных учений, которые на самом деле были скрытым развертыванием украинских Вооруженных сил. То есть мы за два месяца [до последовавшего открытого вторжения РФ] начинали [готовиться]", – объяснил Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По его словам, когда началось полномасштабное вторжение, "вся украинская авиация, все украинские средства ПВО вышли из-под удара 24 февраля, кроме Херсонской области".

"Там пару комплексов поймали, а все остальные вышли", – отметил Арестович.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

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