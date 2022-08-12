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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: С середины декабря Украина начала скрытое развертывание Вооруженных сил в Херсонской области. Но там очень много было перекупленных, они сорвали оборону

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Арестович отметил, что ВСУ "по югу готовились принципиально"
Арестович отметил, что ВСУ "по югу готовились принципиально"
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Fаcebook

Президент Украины Владимир Зеленский до начала полномасштабного вторжения российских войск лично участвовал в подготовке Херсонской области к войне. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"[Юг] – наиболее болезненная точка – президент лично принимал участие в специальных учениях по югу... Да, в Херсоне. Это была открытая информация. Это не великая тайна. Он ездил туда. Там были просчитаны все варианты. Это было признано наиболее уязвимым направлением", – сказал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что на том направлении "был принят ряд мер, они реально начали осуществляться главнокомандованием, спецслужбами".

"Но россияне как раз на юге постарались. Там очень много было перекупленных, заагентуренных. И эти товарищи, которые далеко еще не все названы и не все найдены, сорвали защиту юга. А по югу готовились принципиально, уделялось огромное внимание. [...] Кроме того, где-то с середины декабря началась серия командно-штабных учений, которые на самом деле были скрытым развертыванием украинских Вооруженных сил. То есть мы за два месяца [до последовавшего открытого вторжения РФ] начинали [готовиться]", – объяснил Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По его словам, когда началось полномасштабное вторжение, "вся украинская авиация, все украинские средства ПВО вышли из-под удара 24 февраля, кроме Херсонской области".

"Там пару комплексов поймали, а все остальные вышли", – отметил Арестович.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить. 

Проект "Крым.Реалии" сообщал 19 февраля, что дорога, которая идет из Херсонской области в Крым, была заминирована.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя информацию о не подорванных мостах между Херсонской областью и Крымом, отмечал в Facebook 23 апреля, что "никто ничего не разминировал".

Оккупанты захватили часть территории Херсонской области из-за ошибок украинской стороны, заявил 8 мая Арестович. "Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается: "Про…бали", – отметил он.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, война, Херсонская область, ПВО, вторжение, Алексей Арестович, советник, Владимир Зеленский, война России против Украины, учения, российские оккупанты
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