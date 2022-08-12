Арестович: Про генеральские войны можно писать книги. Так что то, что сейчас Резников и Залужный умудряются петь в унисон и работать совместно, – чудо

"История Таран – Хомчак крайне печальная. Заключалась она в том, что... Мелкие самолюбия возобладали над государственным интересом", – сказал он.
Советник главы ОП отметил, что Таран – генерал, а "два генерала никогда не уживутся".
"И это перетягивание советской модели и западной, когда гражданский министр и командующий – начальник Генерального штаба. Поставили-то вроде гражданского человека, но он-то генерал-лейтенант. И начинается... Кто как должен управлять войсками. Военные, в принципе, в этом смысле очень специфичные. Про генеральские войны можно писать книги и фильмы снимать", – пояснил Арестович.
Он отметил, что эта ситуация характерна не только для Украины.
"У нас любят в пример Израиль приводить. Поговорите с моим другом Давидом Гендельманом. Он выдающийся русскоязычный израильский эксперт, специалист по генеральским войнам. Он вам при желании такое расскажет... Наши войны отдыхают. К сожалению, так устроено это. И то, что сейчас Резников и Залужный умудряются петь в унисон и работать совместно, – это чудо", – подчеркнул советник главы ОП.
По его словам, Резников, будучи вице-премьер-министром, "видел это все сверху" и прекрасно понимает логику.
"Ну и Залужный. Его личные качества и качества Резникова. Они понимают, что Родина на первом месте, а все остальное потом", – убежден Арестович.
Советник главы ОП рассказал, что Залужного он знает с училища.
"Я был помощником начальника караула на гауптвахте гарнизонной одесской, а он сидел в камере. Я захожу и говорю: "Курсант Залужный! Привет". Правда, он на курс старше был, поэтому я не особо фамильярничал", – вспоминает он.
Арестович считает, что Украине очень сильно повезло, что Залужный сейчас управляет ВСУ.
"Потому что Валера, во-первых, до мозга костей профессиональный военный. Он обожает армию и военное дело. Он живет этим. Второе: он государственник до мозга костей", – подытожил советник главы Офиса президента.
Резников в интервью "BBC News Україна", которое вышло 15 июля, объяснял, что они договорились: министр обороны "не учит Залужного воевать" и президент Украины Владимир Зеленский тоже не учит.
Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью
Залужный был назначен главнокомандующим ВСУ 27 июля 2021 года, в этой должности сменил Руслана Хомчака.
Резников возглавил Минобороны 4 ноября 2021 года, сменив Андрея Тарана.
В январе 2020 года стало известно о конфликте Хомчака с Тараном. По данным главреда издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Таран и Хомчак не разговаривали несколько месяцев, с октября 2020-го, а их ведомства "вели между собой настоящие битвы", которые касались военных контрактов. Бутусов утверждал, что по материалам Тарана Государственное бюро расследований открыло серию уголовных дел против командования ВСУ.
По данным "Бабеля", конфликт улаживал лично президент.
В феврале Таран и Хомчак дали совместную пресс-конференцию, на которой заявили, что Минобороны и ВСУ едины в понимании необходимости усиления обороноспособности государства, и подчеркнули, что противоречий между ними нет.
В июне Зеленский назвал отношения между Хомчаком и Тараном "ненормальной ситуацией" и пообещал, что, "если они все не исправят, будет другая беседа".