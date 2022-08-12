Арестович: Про генеральские войны можно писать книги. Так что то, что сейчас Резников и Залужный умудряются петь в унисон и работать совместно, – чудо

"История Таран – Хомчак крайне печальная. Заключалась она в том, что... Мелкие самолюбия возобладали над государственным интересом", – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что Таран – генерал, а "два генерала никогда не уживутся".

"И это перетягивание советской модели и западной, когда гражданский министр и командующий – начальник Генерального штаба. Поставили-то вроде гражданского человека, но он-то генерал-лейтенант. И начинается... Кто как должен управлять войсками. Военные, в принципе, в этом смысле очень специфичные. Про генеральские войны можно писать книги и фильмы снимать", – пояснил Арестович.

Он отметил, что эта ситуация характерна не только для Украины.

"У нас любят в пример Израиль приводить. Поговорите с моим другом Давидом Гендельманом. Он выдающийся русскоязычный израильский эксперт, специалист по генеральским войнам. Он вам при желании такое расскажет... Наши войны отдыхают. К сожалению, так устроено это. И то, что сейчас Резников и Залужный умудряются петь в унисон и работать совместно, – это чудо", – подчеркнул советник главы ОП.



По его словам, Резников, будучи вице-премьер-министром, "видел это все сверху" и прекрасно понимает логику.

"Ну и Залужный. Его личные качества и качества Резникова. Они понимают, что Родина на первом месте, а все остальное потом", – убежден Арестович.

Советник главы ОП рассказал, что Залужного он знает с училища.

"Я был помощником начальника караула на гауптвахте гарнизонной одесской, а он сидел в камере. Я захожу и говорю: "Курсант Залужный! Привет". Правда, он на курс старше был, поэтому я не особо фамильярничал", – вспоминает он.



Арестович считает, что Украине очень сильно повезло, что Залужный сейчас управляет ВСУ.

"Потому что Валера, во-первых, до мозга костей профессиональный военный. Он обожает армию и военное дело. Он живет этим. Второе: он государственник до мозга костей", – подытожил советник главы Офиса президента.

Резников в интервью "BBC News Україна", которое вышло 15 июля, объяснял, что они договорились: министр обороны "не учит Залужного воевать" и президент Украины Владимир Зеленский тоже не учит.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

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