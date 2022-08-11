Гордон: Арестович мне люто не нравился, я его воспринимал как злостного аферюгу. Я был не прав и сказал ему это

Гордон сказал, что раньше Арестович ему не нравился и он считал его аферистом. Журналист вспомнил, как в марте 2021 года в эфире программы Василия Голованова на телеканале "Украина 24" раскритиковал Арестовича.

"Мне он так не нравился, ой, он мне люто не нравился. Я его воспринимал как какого-то злостного аферюгу, причем такого, с наглецой еще, а я не люблю наглых людей, – сказал Гордон. – И я говорю Василию Голованову в интервью прямо на "Украина 24": "Шут, аферист, плохой человек". Василий Голованов как истинный демократ, работающий на демократическом канале, говорит: "А мы сейчас включим Алексея Арестовича", – и включает Арестовича. Я ему повторяю, что "вы в моем понимании аферист" и так далее... Весь текст ему выдал, который перед этим говорил".

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Журналист сказал, что его приятно удивила реакция Арестовича.

"Он, не изменившись в лице, спокойно говорил, спокойно отреагировал. И потом я слышу его интервью, где его спрашивают, [как вы относитесь к тому, что] Гордон назвал вас аферистом. А он говорит: "Ну имеет право на свою точку зрения, он уважаемый человек". Я прозрел насчет Арестовича. Я понял, что он непростой парень", – вспомнил Гордон.

Во время записи интервью с Арестовичем на этой неделе Гордон сказал своему собеседнику, что ошибался в нем.

"Я сказал, что люди, которые не испытывают комплексов – а я никогда не испытываю никаких комплексов, – если меняют точку зрения, они способны об этом публично сказать. Я вчера ему публично сказал, что я был не прав: "Вы не аферист, вы оказались глубоким человеком". Конечно, он это очень хорошо воспринял. А я не вижу никаких проблем, когда ты ошибался, сказать об этом. Ну и он говорит: "Вы же людей хорошо знаете, имели дело с большим количеством аферистов. Вы их чувствуете. Вам показалось, что я такой же. И я таки произвожу такое впечатление", – рассказал Гордон.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В интервью, которое сегодня вышло на сайте "ГОРДОН", Арестович сказал, что его знакомые были убеждены: Гордон никогда публично не признает, что ошибался.

"Меня долго подначивали: "Так он же никогда не признает публично". Я говорил: "Признает". Во-первых, вы же заочно признали? Давайте скажем зрителям. В частных разговорах. А теперь – публично. Но я вам скажу еще одну очень важную вещь… Люди, которые причастны к публичности, должны демонстрировать образцы. Извиниться за свои ошибки – это очень тяжелое действие, к сожалению", – подчеркнул Арестович.

Он также сказал, что у него как у человека, "который работает с данностями", очень пестрая биография, и она может показаться подозрительной.

"Я жадно кидался в театр, я жадно кидался туда, туда... И со стороны эта биография выглядит как биография полного афериста", – признал советник руководителя Офиса президента.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube