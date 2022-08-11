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Гордон: Арестович мне люто не нравился, я его воспринимал как злостного аферюгу. Я был не прав и сказал ему это

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Арестович в интервью Гордону признал, что его биография выглядит как биография "полного афериста"
Арестович в интервью Гордону признал, что его биография выглядит как биография "полного афериста"
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон рассказал в интервью главному редактору издания Алесе Бацман, что в последнее время изменил свое отношение к советнику руководителя Офиса президента Украины Алексею Арестовичу.

Гордон сказал, что раньше Арестович ему не нравился и он считал его аферистом. Журналист вспомнил, как в марте 2021 года в эфире программы Василия Голованова на телеканале "Украина 24" раскритиковал Арестовича.

"Мне он так не нравился, ой, он мне люто не нравился. Я его воспринимал как какого-то злостного аферюгу, причем такого, с наглецой еще, а я не люблю наглых людей, – сказал Гордон. – И я говорю Василию Голованову в интервью прямо на "Украина 24": "Шут, аферист, плохой человек". Василий Голованов как истинный демократ, работающий на демократическом канале, говорит: "А мы сейчас включим Алексея Арестовича", – и включает Арестовича. Я ему повторяю, что "вы в моем понимании аферист" и так далее... Весь текст ему выдал, который перед этим говорил". 

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Журналист сказал, что его приятно удивила реакция Арестовича. 

"Он, не изменившись в лице, спокойно говорил, спокойно отреагировал. И потом я слышу его интервью, где его спрашивают, [как вы относитесь к тому, что] Гордон назвал вас аферистом. А он говорит: "Ну имеет право на свою точку зрения, он уважаемый человек". Я прозрел насчет Арестовича. Я понял, что он непростой парень", – вспомнил Гордон. 

Во время записи интервью с Арестовичем на этой неделе Гордон сказал своему собеседнику, что ошибался в нем. 

"Я сказал, что люди, которые не испытывают комплексов – а я никогда не испытываю никаких комплексов, – если меняют точку зрения, они способны об этом публично сказать. Я вчера ему публично сказал, что я был не прав: "Вы не аферист, вы оказались глубоким человеком". Конечно, он это очень хорошо воспринял. А я не вижу никаких проблем, когда ты ошибался, сказать об этом. Ну и он говорит: "Вы же людей хорошо знаете, имели дело с большим количеством аферистов. Вы их чувствуете. Вам показалось, что я такой же. И я таки произвожу такое впечатление", – рассказал Гордон.  

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В интервью, которое сегодня вышло на сайте "ГОРДОН", Арестович сказал, что его знакомые были убеждены: Гордон никогда публично не признает, что ошибался.

"Меня долго подначивали: "Так он же никогда не признает публично". Я говорил: "Признает". Во-первых, вы же заочно признали? Давайте скажем зрителям. В частных разговорах. А теперь – публично. Но я вам скажу еще одну очень важную вещь… Люди, которые причастны к публичности, должны демонстрировать образцы. Извиниться за свои ошибки – это очень тяжелое действие, к сожалению", – подчеркнул Арестович. 

Он также сказал, что у него как у человека, "который работает с данностями", очень пестрая биография, и она может показаться подозрительной.

"Я жадно кидался в театр, я жадно кидался туда, туда... И со стороны эта биография выглядит как биография полного афериста", – признал советник руководителя Офиса президента. 

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте. С февраля Гордон записал с ним три интервью.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Дмитрий Гордон, Алеся Бацман, Алексей Арестович, Василий Голованов, Офис президента Украины
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